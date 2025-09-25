にんにくたっぷり！セブン‐イレブンの『ザクチキ』が“背徳マシマシ”に
セブン‐イレブン・ジャパンは、フライドチキンシリーズ『ザクチキ』から、新フレーバー『ザクチキ背徳のマシマシ』（税込240.84円）を、23日より全国のセブン‐イレブンで順次発売している。
【写真】衣はザクザク＆肉はジューシー…定番の『ザクチキ』
にんにくをたっぷり使用した特製調味液に漬け込み、一口食べたらやみつきになる濃厚な味わいを追求。ザクザクした衣の食感とジューシーな鶏肉に、やみつき必至の禁断の味わいが加わった、まさに“背徳”の一品となっている。
■担当者コメント
本商品は、今年4月に九州の一部エリアで先行発売した際、多くのお客様から大変ご好評をいただき、この度、全国でお届けできることになりました。食べ応えのあるザクザク感と、にんにくをたっぷり使用した濃厚な味付けは、セブン‐イレブンのこだわりが詰まった一品です。やみつき必至の“背徳のフライドチキン”をぜひご堪能ください！
【写真】衣はザクザク＆肉はジューシー…定番の『ザクチキ』
にんにくをたっぷり使用した特製調味液に漬け込み、一口食べたらやみつきになる濃厚な味わいを追求。ザクザクした衣の食感とジューシーな鶏肉に、やみつき必至の禁断の味わいが加わった、まさに“背徳”の一品となっている。
■担当者コメント
本商品は、今年4月に九州の一部エリアで先行発売した際、多くのお客様から大変ご好評をいただき、この度、全国でお届けできることになりました。食べ応えのあるザクザク感と、にんにくをたっぷり使用した濃厚な味付けは、セブン‐イレブンのこだわりが詰まった一品です。やみつき必至の“背徳のフライドチキン”をぜひご堪能ください！