◇MLB フィリーズ 11-1 マーリンズ(日本時間25日、シチズンズ・バンク・パーク)

ナ・リーグ本塁打王争いで首位に立つフィリーズのカイル・シュワバー選手が、2試合連続の一発となる55号、56号を放ちました。

シュワバー選手は日本時間25日のマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。24日の同戦では初回に54号ソロを放ち、53本塁打の大谷翔平選手を1本リードしました。

この日は初回、2ストライクから変化球を打ってライトへのツーベースとします。さらに3回、1アウトからストレートを強振し打球はセンターへ。フェンスを越える55号ソロは、2試合連続の一発となりました。5点リードの7回には先頭で打席に入ると、真ん中付近のストレートをライトスタンドへ。56号のホームランで、53本を放っている大谷選手に3本差としました。

フィリーズ打線はこの回、シュワバー選手を含め4本のホームランが飛び出し、11得点でマーリンズに快勝。残りは4試合となっており、本塁打王争いは白熱した展開となっています。

現在ダイヤモンドバックスと対戦している大谷選手は第1打席、ホームラン性の当たりが出たかと思いましたが惜しくもフェンス直撃の三塁打となっています。