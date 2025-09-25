東京・有明の新複合型施設「TOKYO DREAM PARK」、来年3・27開業 こけら落とし公演ほかコンテンツ発表
テレビ朝日が進めている複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」の開業日が、2026年3月27日に決定。オープニングコンテンツも25日に発表された。
【写真】エンタメがぎっしり…『TOKYO DREAM PARK』施設断面図
同施設は「すべての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、テレビ朝日が全社的に推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして開業する。「夢中から、はじまる。」を施設テーマとする。
敷地面積1万2900平方メートルの広大な土地に、多目的ホール、劇場、イベントスペース、屋F上広場、レストランなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指す。
地上9階・地下1階の構造で、1階には音楽ライブを開催できる多目的ホール、3階にはホールと背中合わせに位置する劇場を設置。さらに、6階には約200席のレストランと眺望を楽しめる屋上広場が広がり、7階・8階にはそれぞれイベントスペースを備え、季節や企画に合わせて多彩なイベントを展開していく。
多目的ホール「SGC HALL ARIAKE（SGCホール有明）」は、金の精錬から製作、販売、買取まで、すべてを手がけるゴールドカンパニー、株式会社SGCとのネーミングライツ契約により命名された。着席時には3700席、スタンディング時には最大5000人を収容可能。さらに世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験を届ける。
「EX THEATER ARIAKE」は、演劇、ミュージカルに最適な約1500席。さまざまな演出プランに対応できる自由度の高い舞台構造、セリフと歌詞が聞き取りやすい音響設計。華やかなラインナップで心躍るエンタテインメントが生まれる新劇場となる。
2026年4月から2027年3月までをオープニングイヤーと位置づけ、多様性に富んだオープニングラインナップ作品を上演予定。4月にこけら落とし公演として、大橋和也（なにわ男子）と寺西拓人（timelesz）が主演の『AmberS -アンバース-』を公演。クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を加藤シゲアキが務める。
6・7月は、劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆R 新作公演を実施。その後、トニー賞受賞ミュージカル作品も予定している。
■「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」概要
所在地：東京都江東区有明三丁目１番９
敷地面積：約1万2900平方メートル 建築面積：約1万0300平方メートル
延床面積：約4万6500平方メートル
アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分
●SGC HALL ARIAKE
客席数：着席約3700席、スタンディング約5000人
開業時期：2026年3月下旬
●EX THEATER ARIAKE
客席数：最大1546席
開業時期：2026年4月
●EX STUDIO7
面積：約870平方メートル
開業日：2026年3月27日
●EX STUDIO8
イベントスペース
面積：約1200平方メートル
開業時期：2026年初夏
●DREAM TERRACE/レストラン
開業日：2026年3月27日
●EX STUDIO6
生中継やライブ配信対応のスタジオ。
開業日：2026年3月27日
