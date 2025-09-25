¥»¥ß¤Ï¿Í¤ò»É¤¹¡©130É¤ÍÑ°Õ¤·¤¿¡ÈÅ°Äì¸¡¾Ú¡É¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Öº£Ç¯1ÈÖ¤Î¾×·â±ÇÁü¡Ä¤³¤ìÊüÁ÷¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬9·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥»¥ß¤Ï¿Í´Ö¤ò»É¤¹¤Î¤«¡¢Å°Äì¸¡¾Ú¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÎÌ¤Î¥»¥ß¤òÃËÀ¤ÎÂÎ¤Ë¾è¤»¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¥»¥ß¤¬¿Í´Ö¤ò»É¤¹¡ª¡©¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡ØÆÍÁ³¤À¤¬¡¢¡Ö¥»¥ß¤Ï¡Ä¿Í¤ò»É¤·¤Þ¤¹¡×¡£º£¤«¤éÌó40Ç¯Á°¡¢»ä¤¬¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢¥»¥ß¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ»Ø¤Ë¤È¤Þ¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¥»¥ß¤ÏÁ´¤¯Æ¨¤²¤º¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥»¥ß¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢»Ø¤¬¥Á¥¯¥Á¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥»¥ß¤¬»ä¤Î»Ø¤ò»É¤·¤Æ¡¢¥Á¥å¡¼¥Á¥å¡¼¤È¸ý¸µ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶Ã¤¤Ë¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥»¥ß¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§Ã£¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö±³¤ä¤ó¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡£°Ê¹ß¡¢¤³¤Î40Ç¯´Ö¡¢Ã¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä²ÈÂ²¤Ë¤¹¤é¡¢¡Ö¥»¥ß¤Ï¿Í¤ò»É¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜÅö¤À¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤¿¤Î¤À¡ª Ä¹Ç¯¡¢Ã¯¤Ë¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»ä¤ÎÂÎ¸³¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¥»¥ß¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª»ä¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»É¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¡£
¡¡·ËÆóÍÕÃµÄå¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯°ÍÍê¼Ô¤Î¸µ¤Ø¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¥»¥ß¤Ë»É¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ÏÀäÂÐ¤ËËÜÅö¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¡¢Â©»Ò¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¡¢¥¦¥½¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍýÁÛ¤Î»É¤µ¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³¨ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È³¨¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂÎ¤Ï¤³¤ó¤Ê¡Ê¥»¥ß¤Þ¤ß¤ì¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ë´¶¤¸¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥»¥ß¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢°ÍÍê¼Ô¿Æ»Ò¤È·ËÃµÄå¤ÏÂçÀôÎÐÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ËÃå¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥»¥ß1É¤¤òÊá³Í¤·¡¢¤½¤Î¥»¥ß¤ÏÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯°ÍÍê¼Ô¤Î»Ø¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î»Ø¤Ë¥Á¥¯¥Ã¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤¬Áö¤ê¡¢¡Ö¥Á¥¯¥ê¤ÈÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£ÄË¤¨¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â©»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤«¡ª¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç·ËÃµÄå¤¬¡¢À¸Êª¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥ß¤¬¿Í´Ö¤ò»É¤¹¡ÊµÛ½Á¤¹¤ë¡Ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ß¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«±ÉÍÜÊäµë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»É¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¸¡¼¥Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢·ËÃµÄå¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ»É¤µ¤ì¤¿°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥»¥ß¤Ë»É¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®Ë¾¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¶¯¤¤Ç®Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¡¢À¸Êª¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÂ¿¿ô¤Î¥»¥ß¤ÎÊá³Í¤ò°ÍÍê¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬»×¤¦Â¸Ê¬¡Ö»É¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¥»¥ß¥ë¡¼¥à¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ß¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢À¸Êª¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê130É¤¤Û¤É¤Î¥»¥ß¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢»É¤µ¤ìÊüÂê¤Î¾õ¶·¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï¥»¥ß¥ë¡¼¥à¤Î¾²¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¥»¥ß¤ò¿ÈÂÎÃæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¼¡¡¹¤È»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤òÂÎ¸³¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÂ©»Ò¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿¤é¶²¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤¿¡£°ÍÍê¼Ô¤Ï¥»¥ß¤Ë»É¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»ºÍñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥»¥ß¤Þ¤Ç¸½¤ì¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎVTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿ÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤Ï¡Öº£Ç¯1ÈÖ¤Î¾×·â±ÇÁü¡Ä¤³¤ìÊüÁ÷¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£