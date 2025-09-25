桜木心菜2nd写真集が登場♡韓国で魅せる大人と可愛い20歳の素顔

本日20歳の誕生日を迎えた私立恵比寿中学・桜木心菜の2nd写真集が、12月3日発売決定♡（予価：3,300円＋税／128P・A4判）韓国・ソウルとチェジュ島でのロケでは、ダンスに励む姿やビーチでくつろぐ表情、さらに本人初挑戦のランジェリーカットまで収録。大人の魅力と無邪気な素の表情をギュッと詰め込んだ、20歳の今しか見られない一冊です♪

韓国で見せる無邪気な素顔とダンス姿

今回の写真集では「韓国にダンス留学をしている少女」がテーマ。ソウルの町や民家での日常風景、ダンスレッスンに励む姿、東大門や弘大での散策など、プライベート感あふれるカットも満載です。

チェジュ島のビーチやプールヴィラではリラックスした表情も。大人っぽいシーンだけでなく、無邪気な笑顔やはしゃぐ姿も楽しめます♡

週刊少年チャンピオン表紙に中川智尋♡初ソロ＆両面ポスター付録

初挑戦ランジェリー＆大人の魅力

2nd写真集では桜木心菜が自身初のランジェリーカットに挑戦。黒ランジェリー×ニーハイソックスや、ピンクのふわふわワンピースなど、多彩な衣装で大人っぽさと可愛さを両立。

前作やこれまでのグラビアでは見られなかった新鮮な表情やドキッとするカットもあり、20歳という節目の魅力を存分に堪能できます。

桜木心菜の20歳を切り取った記念すべき一冊

桜木心菜2nd写真集（発売日：12月3日／予価：3,300円＋税）は、韓国で撮影された無邪気な素顔と大人の魅力を両立した128ページの一冊♡

ダンス練習風景や街歩き、ビーチでのリラックスシーンに加え、自身初挑戦のランジェリーカットも収録。

20歳の節目を迎えた今しか見られない“今の心菜”をたっぷり堪能できる、ファン必携の写真集です♪

