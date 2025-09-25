TBS系バラエティー番組 「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が24日、放送された。グラビアアイドルの湊みそら（24）が「ツッコミ芸人、日常生活でも常にツッコミのスイッチ入ってる説 第3弾」の仕掛け人として登場した。

同企画に銀シャリの橋本直が挑戦。日常に仕掛けられた「ツッコミポイント」に対し、的確にツッコミを入れていく。そして、肌色のビキニ姿で登場した湊が最終問題。湊らと記念撮影をするなどしたが結局、橋本は正解できず10問中9問正解で終わった。

正解は湊が着ていたビキニが、とにかく明るい安村が愛用する海パンと同様の柄だった。番組スタッフから答えを知らされた橋本は「分かりませんて！」と即答。「それ無理やて。ハイビスカスなん？ あの人？ 安村さんのこと、水着見てる人います？ ほぼ隠れてますからね」とお手上げだった。

湊は番組放送後にXを更新。「実は水曜日のダウンタウンにちょこっと出てました 安心してください、履いてますよ」とつづり、安村の定番の腰をかがめるポーズをビキニ着用で再現した。

湊の投稿に対し「見ましたよ 素敵でした」「見ました!美脚」「どこにつっこめばいいのか、わからなかったわwww」などと書き込まれていた。