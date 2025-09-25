【台風情報】トリプル台風「台風18号（ラガサ）」「台風19号（ノグリー）」「台風20号（プアローイ）」は今どこに？ 9月25日～10月11日までの16日間天気シミュレーション【気象庁 今後の台風進路は？25日午前11時更新】
台風20号(ブアローイ) いまどこに？
気象庁によりますと、台風２０号はきょう（２５日）午前９時現在、フィリピンの東にあって、1時間に２０キロの速さで西に進んでいます。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルということです。
今後の進路予測は【画像①】の通りです。
「台風20号」はどこへ行く？
台風の中心は、
きょう（２５日）午後９時にはフィリピンの東
中心気圧９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
あす（２６日）午前９時にはフィリピンの東
中心気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
２７日午前９時には南シナ海、
中心気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２８日午前９時には南シナ海、
中心気圧は９６５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は５５メートル
２９日午前９時にはトンキン湾
中心気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
３０日午前９時にはベトナム
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されています。
「台風19号（ノグリー）」日本列島から離れる
気象庁によりますと、台風１９号は、きょう（２５日）午前９時には日本のはるか東にあって、1時間に１５キロの速さで北に進んでいます。
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像②】の通りです。
「台風19号」今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２６日）午前９時には日本の東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
あさって（２７日）午前９時には日本のはるか東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
２８日午前９時には日本のはるか東
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
台風はその後、温帯低気圧に変わり
２９日午前９時にはアリューシャンの南
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
が予想されます。
「台風18号（ラガサ）」はどこに？
気象庁によりますと、台風18号は、きょう（２５日）午前９時には華南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。
今後の進路予想図については【画像③】の通りです。
台風18号 今後の進路は？
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
きょう（２５日）午後９時には華南
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、
あす（２６日）午前９時にはベトナム
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル
が予想されます。
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。