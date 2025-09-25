猫が吸い込まれていく穴を発見！ 楽し気な猫たちが側溝の穴へと飛び込んだり、ちょこんと顔を出しては飛び出してくる姿が可愛い
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫が吸い込まれる穴！パート3』という猫島のじかんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
猫が吸い込まれる魔法の穴。 好評につき3つ目の動画になります！
猫島で猫が吸い込まれる穴を見つけた投稿者の猫島のじかんさん。
お尻を見せて止まっていた茶トラちゃんを軽くつつくと、ゆっくりと側溝の穴に吸い込まれていきました。
お次はキジ白ちゃんが飛び込んでいきます。
しかし尻尾がゆっくり垂れてきても穴に入りません。詰まっているのでしょうか。
そこで投稿者さんが猫ちゃんを軽くツンツンすると、あっという間に穴の中へと消えてしまいました。
今度は隣の穴に興味を示している猫ちゃんの様子です。
こちらは頭を入れたところで一度止まると、エイッとばかりに穴の中へと入って行くのでした。
残された尻尾に思わず反応する茶トラちゃん。
側溝の穴は入るためだけではなく……
猫ちゃんが中から出てくるためにも使われています。
最初に顔がちょこっと出てくるところ、可愛いです。
側溝の穴を出たり入ったりする猫たち。次々と出入りする様子は楽し気でもあります。ぜひこの可愛らしい姿を動画でもご覧ください。
視聴者のコメント
・猫は流体
・うぽつ！！かわいいです🥹
・出たり入ったりするっだけでかわいい
・猫が生えてくる
・人気スポット