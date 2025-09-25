猫が吸い込まれていく穴を発見！ 楽し気な猫たちが側溝の穴へと飛び込んだり、ちょこんと顔を出しては飛び出してくる姿が可愛い

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫が吸い込まれる穴！パート3』という猫島のじかんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

猫が吸い込まれる魔法の穴。 好評につき3つ目の動画になります！

猫島で猫が吸い込まれる穴を見つけた投稿者の猫島のじかんさん。

お尻を見せて止まっていた茶トラちゃんを軽くつつくと、ゆっくりと側溝の穴に吸い込まれていきました。

お次はキジ白ちゃんが飛び込んでいきます。

しかし尻尾がゆっくり垂れてきても穴に入りません。詰まっているのでしょうか。

そこで投稿者さんが猫ちゃんを軽くツンツンすると、あっという間に穴の中へと消えてしまいました。

今度は隣の穴に興味を示している猫ちゃんの様子です。

こちらは頭を入れたところで一度止まると、エイッとばかりに穴の中へと入って行くのでした。

残された尻尾に思わず反応する茶トラちゃん。

側溝の穴は入るためだけではなく……

猫ちゃんが中から出てくるためにも使われています。

最初に顔がちょこっと出てくるところ、可愛いです。

側溝の穴を出たり入ったりする猫たち。次々と出入りする様子は楽し気でもあります。ぜひこの可愛らしい姿を動画でもご覧ください。

