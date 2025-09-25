º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¤¬¿®Íê¤¹¤ë¡È¥Á¥ç¥¤¤ä¤µ¤·¤¤ÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¡É¤È¡ÈÌ¾´ïUW¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë13¥¢¥ó¥À¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¿ÀÃ«¤½¤é¡£Èà½÷¤¬¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈUW¡ÊUT¤ÈFW¤ÎÃæ´Ö¤ò¤È¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀÃ«¤½¤é¤Î¡ØX FORGED¡Ù¤È¡ØAPEX UW¡Ù¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹Ãæ±û¤ËÂÇº¯¤¬¥Ó¥Ã¥·¥ê
¿ÀÃ«¤¬6I¡ÁPW¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡ØX FORGED¡Ù¡£ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤À¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡ØDG105 S200¡Ù¤òÁÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ2¡Á3¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È¡£Ä´À°¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¹½¤¨¤¿´é¤âÎÉ¤¤¤·¡¢ÂÇ´¶¤â¤Û¤É¤è¤¯¼ê¤Ë»Ä¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£µ÷Î¥¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ë¹â¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¤â¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÁàºîÀ¤Ç¡¢µå¤Î¹â¤µ¤ò¼«ºß¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÀî¿Î»á¤Ï¡ØX FORGED¡Ù¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÆðÅ´ÃÃÂ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£´é¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÁàºîÀ¤â¤¢¤ë¡£ÆðÅ´¤Ç¤âÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¤¤ä¤µ¤·¤¤ÆðÅ´¤¬½÷»Ò¥×¥í¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¡£3U¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡£¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¡ØAPEX UW¡Ù¡Ê19ÅÙ¡Ë¤Ç¡¢ÀÐÀîÎË¤äÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿2022Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë¤À¡£°ìÉô¤Î¥×¥í¤«¤é¤ÏÌ¾´ï¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡£²£Êý¸þ¤Î¥Ö¥ì¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ËÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï»È¤¦¤Ç¤·¤ç¡É¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Ï¥¦¥Ã¥É¤ÈUT¤ÎÃæ´Ö¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¸µ¡¹¡¢¾®¤Ö¤ê¤ÊUT¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¤½¤¦¡Ù¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎUW¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤·¡¢½Å¿´µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤Î¤âÎÉ¤¤¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î´¶³Ð¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÃÏÌÌ¤Ë»É¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÀî¡ËµÈÀî»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ÏÄã¥¹¥Ô¥ó¤ÇÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥×¥í¤Ï¹Å¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë»ß¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥¿¥Æµ÷Î¥¤¬¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤òÉð´ï¤Ë2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¿ÀÃ«¡£º£µ¨¡¢Àµ³Î¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¤µ¤é¤Ë¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø79mmÁ°¸å¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬½¸Ãæ¡ª ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ³Ê¤Ï¡È¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¡É¤Ç8³ä·è¤Þ¤ë¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó41¥â¥Ç¥ëÈæ³Ó¡Û¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
