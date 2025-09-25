サンドウィッチマン＆高嶋ちさ子、“テレ朝っ子”主張も…アンバサダー就任に首かしげる「私たちでよかったんでしょうか」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンとバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が25日、東京・テレビ朝日本社で行われた『TOKYO DREAM PARK コンテンツ発表会』に登壇した。同局が建設する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」の開業日が来年3月27日に決定し、オープニングコンテンツが発表。オープニングアンバサダーの2組が登場した。
【写真】自身が原作・脚本を務める舞台のW主演を紹介する加藤シゲアキ
冒頭、伊達みきおが「テレ朝っ子です」と自己紹介。富澤は「本当に（施設を）作ってるのかな、と俺きのう見に行ったら工事のおじさんが頑張ってました」とさっそくボケをかました。すると高嶋も「私が本当のテレ朝っ子。週2回ださせてもらってます」と主張。伊達は「サンドウィッチマン週3回出てることありますよ」と張り合った。
同所は地上9階、地下1階で1階には音楽ライブのできる多目的ホール・「SGCホール有明」（着席約3700席、スタンディング約5000人）、3階にはホールと背中合わせに位置する劇場「EX THEATER ARIAKE」を設置。屋上広場やレストランも備えている。
会見には「EX THEATER ARIAKE」（来年4月から開業）のこけら落とし公演『AmberS -アンバース-』でこけら落とし公演のクリエイティブプロデューサーを務めるNEWSの加藤シゲアキも参加。
すると伊達は「我々はホールに出演予定とかじゃないけど私たちでよかったんでしょうか。加藤さんでよかったんじゃないか」と首をかしげ、富澤も「余ってますけど…」と疑問。さらに、加藤のあいさつを聞いて伊達が「『3月27日、開業おめでとうございます』と言うのも忘れていた」と気づけば、富澤は「気まずい」と苦笑。高島も「本当に恥ずかしいです」と反省していた。
このほかにも3月27日に開業する7階イベント会場・EX STUDIO7では、史上最大級のドラえもんイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』が実施、さらに、8階・EX STUDIO8では、没入型デジタルアートシアター「アトリエ・デ・リュミエール」が日本初上陸する（2026年初夏を予定）。会見にはドラえもんも登場した。
