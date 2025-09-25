レンコンとコンニャクの炒め煮【材料】（2人分）板コンニャク 小 1枚レンコン 100gサラダ油 大さじ 1酒 大さじ 2みりん 大さじ 2しょうゆ 大さじ 2七味唐辛子 適量【作り方】1、板コンニャクはスプーンでひとくち大にし、熱湯に通して臭みをぬく。レンコンは皮をむき、板コンニャクと同じ位の大きさの乱切りにし、分量外の酢水にさらしてザルに上げ、水気をよく切きる。2、フッ素樹脂加工のフライパンを中火にかけ、板コンニャクを入れる。時々フライパンをゆすり、表面に火が通ったら板コンニャクを端によせ、サラダ油を加えてレンコンを炒める。レンコンに油がまわったら、板コンニャクと炒め合わせ、酒をまわし入れ、さらに炒める。3、みりん、しょうゆも加えて全体を混ぜ、水分をとばす。最後に七味唐辛子をかけ、器に盛る。