【15分以内で完成】レンコンの時短レシピ8選〜あと1品やお弁当に！食感が変わる下処理法も紹介
今回は旬の「レンコン」を使った、15分以内で作れる時短レシピをご紹介。
調理方法はどれもシンプルです。あと1品欲しいときに、毎日の常備菜に、お弁当のおかずに、晩酌の一品に、いろんなシーンで大活躍するので、ぜひ参考にしてください。
■【フライパン1つ】レンコンとコンニャクの炒め煮
切って炒めて煮るだけ！ レンコンの歯ざわりとコンニャクの弾力がくせになる一品です。甘辛の味つけで、七味でピリッと締めるのが決め手。ご飯とよく合い、ヘルシーなのにがっつり食べられます。汁気を飛ばすため、お弁当にもぴったりです。
■【15分以内で作る】レンコンの時短＆絶品レシピ7選
お手頃な豚こま肉とレンコンを炒めたら、マヨネーズ×醤油でパッと味が決まります。コクと風味がしっかりと感じられ、ご飯が進むおかずです。さっぱりした水菜と合わせて、サラダ感覚で食べるのも◎。
定番のきんぴらにちくわを入れてボリュームUP！ レンコンは薄くスライスすることで、短時間でも味がしみ込みます。ゴマ油が香る甘辛味で、ご飯やお酒とも好相性。節約作り置きおかずとして優秀です。
フライパンひとつでサッと作れて栄養満点。だし醤油＋ジャコの旨味でパクパク食べられ、レンコンのシャキシャキ感がいいアクセントに。どんな献立にも合うので、覚えておくと便利です。
薄切りレンコンを広げて、ピザ生地にアレンジします。片栗粉をまぶすことで生地がまとまり、両面カリッと焼き上げましょう。粉チーズ＋シラスの塩気がレンコンの甘さを引き立て、お子様も夢中になるおいしさです。
ホクホクのブロッコリーとレンコンに、コク旨たらこマヨソースを和えたら完成です。ヘルシーで噛み応えがあり、たっぷり食べても罪悪感ゼロ。ホットサラダはこれからの肌寒い季節に重宝しますね。
旬の根菜を鶏ひき肉と一緒に炒めて、甘辛味のきんぴらに。シャキッ＆ホクッと食感の違いが楽しく、食べ応えバッチリです。フライパンひとつで蒸す＆炒めるが完結し、洗い物が少ないのもうれしいポイント。
いつものみそ汁に、おろしレンコンを入れるだけでウマさ倍増！ トロトロやさしいのど越しで、心も体も温まります。レシピでは焼き餅を入れており、一人ご飯や小腹が空いたときにイチオシです。
■レンコンは下処理が食感が変わる！
レンコンは「アク抜き方法」と「切り方」で食感が変わる食材。
シャキシャキにしたい場合は、酢水にさらして変色を防ぎ、細胞を引き締めます。さらに繊維を断つ「薄い輪切り」にすると歯切れのよい食感に。サラダやきんぴらにおすすめです。
ホクホクにしたい場合は、水にさらさず、でんぷんを活かすのがポイント。繊維を活かす「縦切り」にすると、煮物やフライでほっくり仕上がります。
ぜひ試してみてくださいね。
(川原あやか)
レンコンとコンニャクの炒め煮
【材料】（2人分）
板コンニャク 小 1枚
レンコン 100g
サラダ油 大さじ 1
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 2
七味唐辛子 適量
【作り方】
1、板コンニャクはスプーンでひとくち大にし、熱湯に通して臭みをぬく。レンコンは皮をむき、板コンニャクと同じ位の大きさの乱切りにし、分量外の酢水にさらしてザルに上げ、水気をよく切きる。
2、フッ素樹脂加工のフライパンを中火にかけ、板コンニャクを入れる。時々フライパンをゆすり、表面に火が通ったら板コンニャクを端によせ、サラダ油を加えてレンコンを炒める。レンコンに油がまわったら、板コンニャクと炒め合わせ、酒をまわし入れ、さらに炒める。
3、みりん、しょうゆも加えて全体を混ぜ、水分をとばす。最後に七味唐辛子をかけ、器に盛る。
(川原あやか)