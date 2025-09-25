ナ・リーグの本塁打王争いが大詰めを迎えている。

フィリーズの主砲であるカイル・シュワーバー（32）が日本時間25日、本拠地フィラデルフィアでのマーリンズ戦で、いずれもソロの56、57号本塁打を放ち、この時点で、ドジャース・大谷翔平（31）に3本差をつけた。フ軍、ド軍とも残り5試合を切り、2人によるタイトル争いは29日のレギュラーシーズン最終戦までもつれそうだ。

大谷は、このタイトル争いに「全然、何も感じてはないですね。1打席でも多く良いアットバット（打席）をつくりたいだけなので」と無関心を装っているものの、チームの地区優勝争いも含めて「ヒリヒリ」する9月を過ごしているに違いない。

エンゼルス時代の2023年からリーグをまたいで2年連続ホームランキングのタイトルを獲得した際は、大谷はいずれもライバルから追われる立場だった。

三つ巴のタイトル争いを繰り広げた21年は…

特にメジャー史上初の「50-50」（54本塁打、59盗塁）を達成した昨季は、2位マーセル・オズナ（ブレーブス=39本塁打）に15本の大差をつけた。23年は右肘靱帯損傷に加え、右わき腹故障で9月3日のアスレチックス戦を最後にシャットダウン。この時点でア・リーグトップの44本塁打でシーズンを終えたが、ライバルのレンジャーズ・ガルシアもシーズン終盤に右膝を痛めて離脱したため、最終的に5本差で逃げ切った。

追われる立場では、うまく逃げ切った一方、ライバルを追う際は苦戦した。ブルージェイズのウラジミール・ゲレロJr、ロイヤルズのサルバドール・ペレスの三つ巴のタイトル争いを繰り広げた21年は、リアル二刀流実質1年目だったこともあり、投打ともシーズン終盤に失速。1918年のベーブ・ルース（13勝、11本塁打）以来の「2ケタ勝利、2ケタ本塁打」の同時達成まであと1勝としながら、最後は打者に専念したにもかかわらず、二刀流の疲労もあって9、10月はわずか4本で最終的に46本塁打。48本のゲレロ、ペレスに及ばなかった。

今季は投手復帰1年目で疲労蓄積が心配される中、終盤に来て投打とも絶好調。競り合いの呪縛を解き放ちそうなムードだが。

