　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.07　6.39　5.37　6.17
1MO　8.29　6.36　6.41　6.31
3MO　9.09　6.81　7.35　7.29
6MO　9.11　6.83　7.79　7.48
9MO　9.17　6.93　8.13　7.71
1YR　9.22　7.03　8.37　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.84　7.39　6.57
1MO　7.11　7.66　6.57
3MO　8.35　8.44　7.13
6MO　8.74　8.74　7.30
9MO　9.06　9.07　7.47
1YR　9.29　9.27　7.61
東京時間10:24現在　参考値

円安進行も、短期ボラは落ち着いた動きを継続