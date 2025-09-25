通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間７％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.07 6.39 5.37 6.17
1MO 8.29 6.36 6.41 6.31
3MO 9.09 6.81 7.35 7.29
6MO 9.11 6.83 7.79 7.48
9MO 9.17 6.93 8.13 7.71
1YR 9.22 7.03 8.37 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.84 7.39 6.57
1MO 7.11 7.66 6.57
3MO 8.35 8.44 7.13
6MO 8.74 8.74 7.30
9MO 9.06 9.07 7.47
1YR 9.29 9.27 7.61
東京時間10:24現在 参考値
円安進行も、短期ボラは落ち着いた動きを継続
