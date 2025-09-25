¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¡Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¥é¥¤¥Ö¤Ç»É·ã¼õ¤±¡Ö¤â¤·¸þ¤¤¤Æ¤¿¤éÇã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤·¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥â¥È¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ÎÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¹â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ°¤¯¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È»ý¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¶Ê¤òÂ¨¶½¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥¤¥â¥È¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡©¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¤âÂ¿Ê¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£µÞ¤Ë¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬MC¤Ç¤³¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±À¨¤¤¤³¤È¤«¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸å¤í¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥É¥é¥à¤Î¿Í¤È¤«¤â¸å¡¹Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥á¥â¥ê¡¼¤ÇÃÆ¤±¤¿¤Ã¤Æ¡£µ²±¤Ç¡£¤¢¤È²£¤Ë¤¤¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤È¤«¤â¥®¥¿¡¼¤Î¿Í¤òÌÜ¤Ç¸«¤Æ¼¡¤Î¥³¡¼¥ÉÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥â¥È¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¤·¤«¤â¥É¥é¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥É¥é¥à¤Ã¤ÆÃ¡¤¯µ¡²ñ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©»ä¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¿ÍÀ¸¤Ç¥É¥é¥àÃ¡¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥É¥é¥à»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ìÂ¿Ê¬¥»¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤«¤éÌµÍý¤Ê¿Í¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢¥ê¥º¥à´¶¤À¤«¤é¡£°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¹¤Ã¤´¤¤¸þ¤¤¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥É¥é¥à¶µ¼¼¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤·¸þ¤¤¤Æ¤¿¤éÇã¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¥É¥é¥à¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ë¤·ÂÎÎÏ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¥ê¥º¥à´¶¤¢¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£