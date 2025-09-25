２５日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、群馬県前橋市の小川晶市長（４２）が、既婚の部下と１０回以上、ホテルで密会していたとされる問題で行った会見の模様を放送。杉村太蔵氏が「こういうニュースは苦しい」とうめいた。

小川市長は、既婚部下と１０回以上、ラブホテルで密会したと報じられているが、相談に乗ってもらっていただけだとして男女の関係は否定。記者からは「会うのは市長室ではダメなのか？」との質問も飛んだが「特定の職員と長時間市長室にいることをどう思われるか。泣いたり感情的になったりすることもある。そういう姿を（他の職員に）見せたくなかった」という苦しい弁明。

さらに小川市長は弁護士資格も持っていることから、「民事では、ラブホテルでの密会は裁判では通らない。脇が甘いのでは」などとも記者から突っ込まれ「仰られた通り…その通りとしか言いようがない。考えが足らない判断だった」とうなだれた。

この会見に、コメンテーターのピーターこと、池畑慎之介は「打ち合わせでホテルに行くこと自体がどう考えても、どう弁解しても、１００％２人だけの時間は分からないわけですから、弁解の余地はない」と真っ当意見。谷原章介も、市長室ではなく、ホテルを使うのは「感情的になる、とかも説明がつかない」と言うと、池畑は「それ自体が私的な感じ」とコメントだ。

この問題について、まったく口を開かなかったのが杉村氏。「おとなしい」と突っ込まれると、苦笑いで「こういうニュース、苦しくなりません？」とポツリ。もし、杉村氏がこの立場だったらなんてコメントを？と聞かれ「難しい質問ですね、非常に癒されましたとか…？違うよね」と動揺しているのか、チグハグコメントでスタジオも笑いが起こっていた。