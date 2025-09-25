母乳の質がよくなる…？ 義母に怪しいサプリをゴリ押しされて迷惑している話
巷にはよくわからない健康食品や健康法などがありますよね。ものは試しと言っても、得体の知れない食品を簡単に口にするわけにはいきません。しかし、身近な人から強引に勧められることもあるようで……。今回は、義母に怪しいサプリをゴリ押しされて迷惑している話をご紹介いたします。
母乳の質がよくなるサプリ？
「最近、義母は怪しい健康食品にハマっていて、私にも無理やり飲ませようとしてきます。しかも子育て中の私に『母乳は出てる？』『母乳育児なら飲むといいわ』『質がよくなって赤ちゃんの頭もよくなるのよ』と言ってきてゾッとしました……。
そんな得体も知れないサプリなんて飲めるわけないし、なにより子どもの健康にも関わるというのに、拒絶するに決まってますよね。義母とは極力関わらないようにしています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）
▽ よくわからないサプリを勧められたところで、絶対に口にしたくないですよね。相手がどう思うかも考えずにゴリ押しをしてくるなんて、無神経にもほどがありますね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。