Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È±¿Æ°¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤òÃå¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§blanche¡¿PIXTA¡Ë
¡ÖË»¤·¤¤¤«¤é±¿Æ°¤ÏÌµÍý¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¸³è¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÆ°¤¤¬¡¢¶ÚÎÏ¤âÌÈ±ÖÎÏ¤âÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò34Ç¯¤Îß·ÌÚ°ìµ®»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡È¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¡É¤Ç¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯ÉÂµ¤¤Ë¶¯¤¤ÂÎ¤ò°é¤Æ¤ë¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Î¹©É×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40¡Á60Âå¤ÎÌó6³ä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü Ë»¤·¤¯¤Æ±¿Æ°¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤
¡ü Èè¤ì¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¡¢±¿Æ°¤Ë³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤
¡ü ²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¡×¤³¤½¤¬¡¢¤Þ¤º±Û¤¨¤ë¤Ù¤Âè°ì¤ÎÊÉ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¡á¥¸¥à¤Ç1»þ´Ö´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¤ÎÄêµÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤â¤¹¤Ù¤ÆÎ©ÇÉ¤Êà±¿Æ°〞¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¡Ê¶ÚÎÏ¡¦¿´ÇÙ»ýµ×ÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ë
¡ü ²£ÃÇÊâÆ»¤òÂ®Â¤ÇÅÏ¤ë¡Ê¶Ú»ýµ×ÎÏ¡¦½ÓÉÒÀ¤Î¸þ¾å¡Ë
¡ü ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ìÂÆ§¤ß¤ò¤¹¤ë¡Ê¿´ÇÙ»ýµ×ÎÏ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ë
¡ü ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¹ø¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¡Ê²¼È¾¿È¤Î¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¡Ë
¡ü ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢¸ª¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤«¤¹¡Ê½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å¡Ë
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ä´ï¶ñ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È±¿Æ°¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï¡¢»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢µ¤³Ú¤Ë¡¢À¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¡×¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨1²ó¤ÎÆ°¤¤¬Ã»¤¯¤Æ¤â¡¢¿ô½½ÉÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤òÃå¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îà¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³±¿Æ°〞¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¡ÊÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡Ë¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÉ±ÒÂÎÎÏ¡ÊÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÎÏ¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬É½¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë
¡ü ·ìÎ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤ä¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦
¡ü ¿¼¤¤¿çÌ²¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢ÈèÏ«²óÉü¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë
¡ü ¿´¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤¬¸º¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê±¿Æ°½¬´·¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎÎÏ¡Ê¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¡Ë¤È¡¢ÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÎÏ¡ÊËÉ±ÒÂÎÎÏ¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¡Ê¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡Ë¡×¤È¡ÖËÉ±ÒÂÎÎÏ¡ÊÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÎÏ¡Ë¡×2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë
¡ ¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¡Ê¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¡Ë
¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¤È¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¼«Î©¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡¢²È»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Î¡ÖÆ°¤¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÆ°ºî¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤³¤Î¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë6¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¹©É×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ¶ÚÎÏ¡ÊÆ°ºî¤òµ¯¤³¤¹ÎÏ¡Ë
¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢Çã¤¤Êª»þ¤Ë½Å¤¤²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¡¢ÃÊº¹¤ò¾º¤ëÎý½¬
°Õ¼±Åª¤Ë³¬ÃÊ¤òÁª¤Ö¡¢°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÆ°ºî¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤¦
Î©¤Ã¤Æ·¤²¼¤òÍú¤¯¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤ËÇØ¿¤Ó¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤â¤è¤¤»É·ã¤Ë
2. ¶Ú»ýµ×ÎÏ¡ÊÄ¹¤¯Æ°¤Â³¤±¤ëÎÏ¡Ë
ÁÝ½ü¤äÀö¤¤Êª¤Î»þ´Ö¤ò¾¯¤·±ä¤Ð¤¹¡¢³°½Ð»þ¤Ë1±ØÊ¬Êâ¤¯
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢1Æü5Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
3. ¿´ÇÙ»ýµ×ÎÏ¡ÊÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¡Ë
ÁáÊâ¤»¶Êâ¡¢Æ§¤ßÂæ¾º¹ß¡¢·Ú¤¤¥¸¥ç¥®¥ó¥°
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë¿´ÇÙµ¡Ç½¤ò»É·ã¤Ç¤¤ë
4. ½ÀÆðÀ¡ÊÂÎ¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÁ°¶þ¡¢¿²¤ëÁ°¤Î¥è¥¬
¸Ô´ØÀá¤ä¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤¬¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ
5. ¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¡Ê¤Õ¤é¤Ä¤«¤Ê¤¤ÎÏ¡Ë
»õËá¤Ãæ¤ËÊÒÂÎ©¤Á¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ì¤ËµÕ¤é¤ï¤º¤ËÎ©¤Ä
¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ËºÂ¤ë¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á
6. ÉÒ¾¹À¡¦È¿±þÎÏ¡ÊÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¤ÆÆ°¤¯ÎÏ¡Ë
¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢Æ§¤ßÂæ¤ò¥ê¥º¥à¤è¤¯¾º¹ß¤¹¤ë
·Ú¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤òÆþ¤ì¤ëÆ°¤¡Ê°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ç¡Ë¤â¡¢²ÃÎðÍ½ËÉ¤Ë
Æü¡¹¤ÎÆ°ºî¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×Åª»×¹Í¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤Ë¤«¤¬¤à¡¦¿¤Ó¤ëÆ°ºî¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢Çã¤¤ÊªÃæ¤Ë¡Ö500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë6ËÜÆþ¤ê¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê»É·ã¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëºÇ¹â¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢ ËÉ±ÒÂÎÎÏ¡ÊÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÎÏ¡Ë
°ìÊý¡¢ËÉ±ÒÂÎÎÏ¤È¤Ï¡¢³°¤«¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÖÆâ¤Ê¤ëÂÎÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖºÇ¶áÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Îà²÷Ä´´¶〞¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¶¯¤¤¡¢ÈèÏ«²óÉü¤¬Áá¤¤¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤âËÉ±ÒÂÎÎÏ¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¼ç¤ÊÍ×ÁÇ¤ÈÆü¾ï¤Î¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ÌÈ±ÖÎÏ¤Î°Ý»ý
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°
Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ò°Õ¼±Åª¤ËÀÝ¼è
2. ¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ÂÄê
Áá¿²Ááµ¯¤¡¢¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¯
±¿Æ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖµÙ¤à¡×¡Ö³Ú¤·¤à¡×»þ´Ö¤âÂçÀÚ
3. ¿çÌ²¤Î¼Á¤äÈèÏ«²óÉüÎÏ¤Î¸þ¾å
Ìë¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¡¢´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ò»È¤¦
ÅòÁ¥¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤«¤ë¡¢¿²¤ëÁ°¤Î·Ú¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¸ú²ÌÅª
4. ¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¡ÊÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¡Ë
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¡¢´¶¼ÕÆüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë
¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤Ç¡ÖÃ£À®´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤³¤½¡¢10Ê¬¤À¤±·Ú¤¯»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¡£
Ä«µ¯¤¤¿¤é¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ÆÄ«Æü¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¼«Î§¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤1Æü¤ÎÄ´»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö
¡Ö¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¡×¤È¡ÖËÉ±ÒÂÎÎÏ¡×¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤òº¬ËÜ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤è¤¯Æ°¤¯¤±¤ì¤É¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¤¿Í¡£µÕ¤ËÉÂµ¤¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢³¬ÃÊ¤ÇÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¤ÈËÉ±ÒÂÎÎÏ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ëÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÎÎÏÍ×ÁÇ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿À¸³è¤Î¹©É×¤ÇÂÎÎÏ¤ÏÄì¾å¤²¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
àÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±〞¤Ë¶á¤Å¤¯¥Ò¥ó¥È¤Ï¡ÖÆü¾ï¡×¤Ë¤¢¤ë
»ä¤ÎÃø½ñ¡ØÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¤ÈËÉ±ÒÂÎÎÏ¤Î2¤Ä¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤ë¸úÎ¨Åª¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÍ¥¤·¤¤±¿Æ°¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¤«¤é¸µµ¤¤ËÆ°¤±¤Æ¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Æü¡¹¤òÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤»¤ë¿Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ÔÆ°ÂÎÎÏ¤ÈËÉ±ÒÂÎÎÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎÎÏ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥àÄÌ¤¤¤ä´ï¶ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤Ë¤³¤½¡¢°é¤Æ¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢À¸³è½¬´·¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤ÄàÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±〞¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
¡Êß·ÌÚ °ìµ® ¡§ SAWAKI GYMÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë