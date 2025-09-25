【ネコ漫画】パパには塩対応！″おしり攻撃″を受けてもパパの愛は止まらない！ツンデレ猫の日常がSNSで大人気【作者に訊く】
Instagramのフォロワー13万人を超える、愛猫・麦くんとの生活を描く麦ママ(@migi0.715)さん。ネコ漫画「笑う門には麦がいる」は、毎回2万いいねを超える人気の作品だ。身内には甘えん坊の麦くんだが、極度の人見知り。麦ママさんが大好きだけど、麦パパには冷たい…そんなツンデレの麦くんを丸ごと愛おしむ家族の物語。今回は、麦ママさんに愛猫・麦くんと家族関係について詳しく話を聞いた。
麦くんとの出会いは、市の里親募集だった。ペットショップも保護猫施設も近くになく、唯一の望みは行政の里親募集情報。毎日確認してもなかなか掲載がなく、「迎えないほうがいいのかな」と諦めかけた頃、ついに募集が出たという。「大げさかもしれませんが、運命だと思いました」と麦ママさんは嬉しそうに話す。
麦くんは知らない人がいると姿を見せず隠れてしまうが、家族には堂々たる甘えん坊ぶりを発揮。態度も大きく要求ばかりだが、麦ママさんは「そんなところがかわいいんです」と語る。
特に麦ママには絶対的な信頼を寄せ、眠っていても呼ぶと起きて添い寝しにきてくれることがあるのだそう。そのギャップに「たまらなく幸せを感じる」とデレデレな様子の麦ママだ。
一方で、麦パパには容赦ない麦くん。おなかの上に座ってわざとおしりを向けたり、じりじりと下がって"試練"を与えるのが日課だ。猫のおしりに匂いはしないのかと尋ねてみると、麦ママは「もちろん匂いますよ！」と即答。麦くんはお土産(うん○)をつけていることもあり、「香ばしいような、湿っぽいような…なんとも言えない癖になる匂い」だと笑う。そんな仕打ちを受けながらも、麦パパは一途に愛情を注ぐ。
早朝に起こされても、お小遣いでおもちゃを買っても、麦パパが甘えてもらえる機会は少ない。それでも「下僕で構わない」と尽くす姿は、家族から見ても切なさと尊さが入り混じっている。塩対応に打ちのめされながらも、少しでも麦くんが寄り添えばすべて報われる。そんな一方通行の愛が、日常にユーモラスな彩りを加えている。かわいい麦くんに癒やされたい人は、ぜひ「笑う門には麦がいる」をチェックしてみてほしい。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
