SKE48 35th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¡ªÌîÂ¼¼ÂÂå¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
SKE48¤¬35ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤ò2025Ç¯9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢8´üÀ¸¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¼ÂÂå¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÌîÂ¼¼ÂÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢TikTok¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆSKE48¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ëº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î°õ¾Ý¤äÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆSKE48¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ä¤¬Ã¼¤Ã¤³¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÁªÈ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁªÈ´¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î35ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤Ç16Ì¾¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤ÏÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤Î»£±Æ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÁªÈ´È¯É½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼¡¤âÁªÈ´¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤ÏÆþ¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ëè²ó¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÁªÈ´¤ÎÈ¯É½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö¤ËÁªÈ´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁªÈ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¿·¶Ê¡ØKarma¡Ù¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÚ¤Ê¤¤ÊÒ»×¤¤¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£SKE48¤ÎºÇ¶á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤ÇÍè¤¿¤Ê¤È¡£½©¸µ(¹¯)ÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤ÎSKE48¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤Ï¤³¤Î¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÊÒ»×¤¤¤ä¼ºÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ð¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÃÍè¤¿¡ª¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÊ·°Ïµ¤Åª¤Ë¤â¡¢¸µµ¤¤Ç¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤¿´¶¤¸¤è¤ê¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢SKE48¤é¤·¤¯·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤º¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥»¥Ã¥È¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ë¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡Ö¤³¤³¤Ï±É¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤ÏCG¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãì¤äÆ»Ï©¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤±É¤ÎÆ»Ï©¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Î²ò¼á¤Ç¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿¶¤ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¿¶ÉÕ»Õ¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤óÀèÀ¸(Acchan)¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Ã¼¤Ã¤³¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½MV¤Î°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤Î°áÁõ(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þÃåÍÑ¤Î°áÁõ)¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MV¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2¥Ý¡¼¥º°áÁõ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï»äÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡È¤ß¤è¤Þ¤ë¡É¤·¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤«¤éÍú¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·ëÀ®17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SKE48¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò³è¤«¤·¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢SKE48¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢SNS¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¡¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤Ï»ä¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏSNS¡¢ÆÃ¤ËTikTok¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SKE48¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¤Î³èÆ°¤ÏÀÎ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²°¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤ª»Å»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¶Ê¡ØKarma¡Ù¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¡ØKarma¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSKE48¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈSKE48¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡áÌîÌÚ¸¶¹¸°ì
¢£¡ÖÁªÈ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁªÈ´¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î35ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØKarma¡Ù¤Ç16Ì¾¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤ÏÉáÃÊ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ç¤·¤¿¡£SNS¤Î»£±Æ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÁªÈ´È¯É½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤¬¥Ý¥Ä¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼¡¤âÁªÈ´¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂÂå¤Á¤ã¤ó¤ÏÆþ¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ëè²ó¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÁªÈ´¤ÎÈ¯É½¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»ö¤ËÁªÈ´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁªÈ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¿·¶Ê¡ØKarma¡Ù¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÚ¤Ê¤¤ÊÒ»×¤¤¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£SKE48¤ÎºÇ¶á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶Ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤ÇÍè¤¿¤Ê¤È¡£½©¸µ(¹¯)ÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤ÎSKE48¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤Ï¤³¤Î¶Ê¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÊÒ»×¤¤¤ä¼ºÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ð¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÃÍè¤¿¡ª¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÊ·°Ïµ¤Åª¤Ë¤â¡¢¸µµ¤¤Ç¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤¿´¶¤¸¤è¤ê¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Î³Ú¶Ê¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢SKE48¤é¤·¤¯·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤º¿¶¤êÉÕ¤±¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥»¥Ã¥È¤«¤ï¤«¤é¤º¤Ë¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡Ö¤³¤³¤Ï±É¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤ÏCG¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãì¤äÆ»Ï©¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤±É¤ÎÆ»Ï©¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Î²ò¼á¤Ç¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿¶¤ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¿¶ÉÕ»Õ¤Î¤¢¤Ã¤Á¤ã¤óÀèÀ¸(Acchan)¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊý¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Ã¼¤Ã¤³¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½MV¤Î°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤Î°áÁõ(¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þÃåÍÑ¤Î°áÁõ)¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MV¤ÎÃæ¤Ç¤Ï2¥Ý¡¼¥º°áÁõ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï»äÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡È¤ß¤è¤Þ¤ë¡É¤·¤«»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤«¤éÍú¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½·ëÀ®17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SKE48¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤É¤ó¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤ò³è¤«¤·¤¿¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢SKE48¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢SNS¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¡¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¤Ï»ä¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÑÂ³¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏSNS¡¢ÆÃ¤ËTikTok¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SKE48¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¤Î³èÆ°¤ÏÀÎ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²°¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤ª»Å»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¶Ê¡ØKarma¡Ù¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¡ØKarma¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSKE48¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈSKE48¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡áÌîÌÚ¸¶¹¸°ì