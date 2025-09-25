【台風情報】トリプル台風の今後は？18号、19号、20号の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速60メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■台風18号(ラガサ)
2025年9月25日9時45分発表
25日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 華南
中心位置 北緯22度00分 (22.0度)
東経108度30分 (108.5度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南側 220 km (120 NM)
北側 110 km (60 NM)
25日21時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)
東経106度10分 (106.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 55 km (30 NM)
26日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度20分 (21.3度)
東経105度25分 (105.4度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)
■台風19号(ノグリー)
2025年9月25日7時20分発表
25日6時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本のはるか東
中心位置 北緯33度05分 (33.1度)
東経157度40分 (157.7度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)
25日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)
東経155度40分 (155.7度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
26日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
27日3時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度20分 (31.3度)
東経154度00分 (154.0度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
28日3時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯33度20分 (33.3度)
東経159度05分 (159.1度)
進行方向、速さ 東北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
29日3時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯40度20分 (40.3度)
東経167度35分 (167.6度)
進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 970 hPa
最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月25日10時10分発表
25日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度50分 (10.8度)
東経129度00分 (129.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 南西側 390 km (210 NM)
北東側 330 km (180 NM)
25日21時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度05分 (12.1度)
東経127度20分 (127.3度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
暴風警戒域 全域 220 km (120 NM)
26日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度55分 (12.9度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
27日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度10分 (14.2度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ 西 35 km/h (19 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度00分 (16.0度)
東経111度55分 (111.9度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯19度30分 (19.5度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 520 km (280 NM)
30日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度40分 (21.7度)
東経104度20分 (104.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 992 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2188757?display=1