フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのマーリンズ戦に「2番DH」で先発出場。3回の第2打席に55号、7回の第4打席に56号を放ち、ナ・リーグ本塁打王争いで大谷翔平投手（ドジャース）との差を広げた。



■大谷はDバックス戦に先発出場

レギュラーシーズン終盤に大谷との激しいデッドヒートを繰り広げていたなか、フィリーズの主砲が本拠地で猛威を振るった。

3回1死走者なしで迎えた第2打席、シュワーバーは相手先発ライアン・ウェザース投手の6球目の速球を強振。角度35度で上がった打球は速度104.6マイル（約168.3キロ）でバックスクリーンに飛び込んだ。

さらに、7回の先頭打者で迎えた第4打席にはバレンテ・ベロゾ投手の2球目の速球を今度は右中間へ。速度116.5マイル（約187.5キロ）の当たりは2階席に飛び込む468フィート（約142.6メートル）の一打となった。

これでシュワーバーはナ・リーグ本塁打王争いで大谷との差を3と広げ、打点と合わせて2冠独走となった。スポーツコメンテーターのジョーダン・ムーア氏は自身のXで「カイル・シュワーバーはNL（ナショナル・リーグ）のMVPであるべきだ。彼はそうはならないだろう。でも、そうあるべきだ」とMVP争いでは大谷が優勢と示唆しつつ、フィリーズの32歳を称えている。

なお、大谷は同日に行われているダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場中。ここに来て3本差とライバルが独走態勢を築くなか、ドジャースの二刀流選手が反撃なるかも注目が集まる。



