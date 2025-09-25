【バイタルエリアの仕事人】vol.56 相馬勇紀｜パスを受けてからシュートを打てる位置や角度。そこにいることが大事
「バイタルエリアの仕事人」。第56回は、ＦＣ町田ゼルビアのFW相馬勇紀だ。
早稲田大を卒業後の2019年に名古屋グランパスでプロキャリアをスタートした相馬は、同年後期の鹿島アントラーズへの期限付き移籍を経て、名古屋には22年まで在籍。その後、23年１月に初の海外挑戦を果たす。ポルトガル１部のカーザ・ピアにレンタル移籍し、２シーズンを過ごして一度、名古屋にレンタルバックしたあと、24年７月からは町田に所属している。
日本代表でのキャリアも豊富で、19年にA代表に初選出されると、21年の東京五輪や22年のカタール・ワールドカップといった大舞台のピッチにも立った。今年に入ってからは、７月の東アジアE-１選手権でキャプテンマークを託されて２試合に先発するなど、全３試合に出場して日本の２連覇に貢献した。
現在、J１で５位につけている町田で、ここまでいずれもチームトップの８得点、10アシストをマーク。左サイドからの鋭い突破は“無双”と言っていいレベルで、相手チームの大きな脅威になっている。攻撃の大黒柱として躍動する充実一途の28歳に、まずはバイタルエリアについて訊いた。
バイタルエリアの位置は主に、ペナルティエリア周りのイメージです。シュートゾーンというか、ゴールを取ることができるエリアという認識です。ですから、ミドルシュートを打つのか、ドリブルで仕掛けるのかは状況によりますけど、まずはシュートを強く意識しています。
シュートかドリブルか、どちらを選択するのかは同時に考えています。ただサッカーは遠いところを見ておくと、近いところのプレーもできます。シュートももともと打つ意識がないと打てません。それを頭に入れながらプレーしています。
またバイタルエリアには、ドリブルよりもパスを受ける位置で入る意識をしています。試合にもよりますけど、ドリブルで入ると、相手も密集してきます。ですから、なるべく受けてからシュートを打てる位置や角度にいることを大事にしています。
キレのあるドリブルに定評のある相馬は今季、リーグ戦で残り７試合の時点ですでにキャリアハイの８得点を挙げている。アシストも含めて目に見える結果を出せる“怖い”アタッカーになっている印象だ。
そんな変貌は、ポルトガルでの経験が大きかったようだ。カーザ・ピアでの日々とは――。力を出し切れなかった町田での１年目も振り返ってもらった。
ポルトガルでは、ほぼすべての選手が自分でゴールを取りたいという気持ちがあります。だから僕がパスを出したあとに、ボールが戻ってきてシュートできるチャンスがあるかというと、100％そうとはいえない環境でした。そのため、まず自分が決めて仲間の信頼を得る意味でも、ゴールへの意識が上がっていきました。
日本とは、全然違いました。ポルトガルは意外と規律がありますけど、ポルトガル語圏だからかブラジル人が多く、タッチ数も多いなど個人の技術が高くて「個人がまずやらないと」という感じでした。
昨季の不調の原因は、怪我です。ポルトガルのシーズンが終わった後、24年６月の代表戦の練習で踵を痛めてしまって。その後に２週間のオフがあって、色々治療をしていたんですけど、なかなか治り切りませんでした。
それがたぶん影響して、名古屋から移籍する最後ギリギリのところで、肉離れをしてしまいました。全治６週間ぐらいの怪我だったんですけど、町田への移籍もあって、試合に出たかったので、最初は少し頑張って復帰しましたが、結局、１か月離脱することになって。
なかなかコンディションが上がらないまま、残り数試合ぐらいからは調子が戻ってきたけど、シーズンが終わってしまったという感じでした。
怪我がなかったら、普通にプレーできていたら、J１で３位だったチームの順位を変えられたはずです。普段は怪我をしないタイプということもあり、そういった流れになってしまいました。身体をかばっていたし、スピードも全然出ていませんでした。
※後編に続く。次回は９月26日に公開予定です。
取材・構成●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
