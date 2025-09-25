プレミアでまだ０G０A…ドイツの天才は選択を誤った？ バイエルン70歳重鎮が断言「リバプールより、うちでプレーした方が良かった」
フロリアン・ヴィルツのリバプール移籍は正しかったのか――。
レバークーゼンで圧倒的な活躍を見せた22歳のドイツ代表MFは今夏、母国を離れてイングランドで新たな挑戦をスタート。１億1600万ポンドという超高額な移籍金が物語るように、鳴り物入りでリバプールに加入した。しかし、今季ここまでプレミアリーグ５試合に出場し、ゴール、アシストのいずれも記録できていない。
本領発揮が待たれるなか、ヴィルツを取り逃がしたバイエルンの重役、カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が率直な心境を明かした。英メディア『talkSPORT』によれば、御年70歳の同氏はドイツ紙『Bild』で、稀有な天才は間違ったクラブを選んだと断言した。
「正直に言うと、フロリアン・ヴィルツの件は今でも痛い。この選手はリバプールよりもバイエルンでプレーした方が良かったと確信しているからだ」
バイエルンはニック・ヴォルテマーデの獲得も失敗。シュツットガルトに在籍していた23歳のドイツ代表FWは、ニューカッスルに移籍した。ルンメニゲ氏はヴォルテマーデにも触れ、さらにこう語った。
「ヴォルテマーデは獲得できたかもしれない。だが同時に言っておくが、バイエルン・ミュンヘンはあらゆる金銭的狂気に手を出すほど愚かではない。私は常に『スポーツ面での成功は目指すが、どうか健全な財政基盤のもとで真剣に取り組んでほしい』と言ってきた。我々は今年もトップクラスのチームを擁している。現在負傷中の３選手が間もなく復帰すれば、素晴らしいチームになるだろう」
ヴィルツは新天地で移籍金に見合うパフォーマンスを披露し、リバプール加入を正当化できるか。母国屈指の強豪により大きな後悔を抱かせたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
レバークーゼンで圧倒的な活躍を見せた22歳のドイツ代表MFは今夏、母国を離れてイングランドで新たな挑戦をスタート。１億1600万ポンドという超高額な移籍金が物語るように、鳴り物入りでリバプールに加入した。しかし、今季ここまでプレミアリーグ５試合に出場し、ゴール、アシストのいずれも記録できていない。
本領発揮が待たれるなか、ヴィルツを取り逃がしたバイエルンの重役、カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が率直な心境を明かした。英メディア『talkSPORT』によれば、御年70歳の同氏はドイツ紙『Bild』で、稀有な天才は間違ったクラブを選んだと断言した。
バイエルンはニック・ヴォルテマーデの獲得も失敗。シュツットガルトに在籍していた23歳のドイツ代表FWは、ニューカッスルに移籍した。ルンメニゲ氏はヴォルテマーデにも触れ、さらにこう語った。
「ヴォルテマーデは獲得できたかもしれない。だが同時に言っておくが、バイエルン・ミュンヘンはあらゆる金銭的狂気に手を出すほど愚かではない。私は常に『スポーツ面での成功は目指すが、どうか健全な財政基盤のもとで真剣に取り組んでほしい』と言ってきた。我々は今年もトップクラスのチームを擁している。現在負傷中の３選手が間もなく復帰すれば、素晴らしいチームになるだろう」
ヴィルツは新天地で移籍金に見合うパフォーマンスを披露し、リバプール加入を正当化できるか。母国屈指の強豪により大きな後悔を抱かせたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介