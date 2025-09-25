今季初白星も…久保建英、現地メディアからの評価は伸びず「決定機を逃した」
レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英の評価はあまり伸びなかった。
ラ・リーガ第6節が24日に行われ、レアル・ソシエダはホームでマジョルカと対戦。49分に久保のワンタッチパスから抜け出したアンデル・バレネチェアが折り返すと、ミケル・オヤルサバルがこれを押し込んで先制したのが決勝点となり、1−0で勝利し、今季初白星を飾った。
先制点に関与するなど、85分までプレーして勝利に貢献した久保だが、試合後に選手採点を発表したスペイン紙『エル・デスマルケ』は、久保にチーム最低タイとなる「5」点をつけた。
寸評では「彼はほとんど試合に関与しなかったけど、介入した際には必ず危険なプレーを見せ、アシストとなるようなキーパスを出したり、1−0のリードを奪ったようなプレーを生み出したりした。（相手GK）レオ・ロマンがほぼ破られていた中で明らかな決定機を逃してしまった」と記されている。
また、この試合の選手総評を発表したスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は久保を「成長」と評し、「前半は重要な場面で大きな成功を収めることはできなかったが、（ホン・）アランブルへの決定的なアシストを供給した。後半は大きく成長して、ゴールを組み立て、粘り強くプレーしたが、ゴールで試合を締めくくることができなかった。チャンスはあったものの、それを逃してしまった」と綴られている。
