毎月の通信費、本当に使った分だけ払えてますか？

「無制限プランだけどそれほど使ってないかも……」とか「旅行やイベントの時だけ足りなくなる」とか、プラン選びって意外と難しいもの。

そんなときに便利なのが、月額固定費無し＆使いたい分だけチャージできる買い切りタイプのWi-Fi。今回はその中から、最安プランなら1GBあたり50円という安さが魅力の「サクッとWi-Fi」がセールになっていたのでご紹介しておきます。

最大8台同時接続できるから、仲間や家族分もまとめて接続OK。普段は最小プランで節約している人にも使いやすそうな選択肢です。

【月額解放宣言】ギガ買い切り型モバイルWi-Fi | 初回100GB付 16,485円 【超超早割 25%OFF】 machi-yaでチェック

面倒な手続きは不要

「サクッとWi-Fi」の便利なポイントのひとつが面倒な契約手続きが一切不要な点。本人確認書類の提出も必要なく、端末が到着したらすぐ使えます。また端末自体を購入するタイプなので返却も不要ですよ。

月額固定費はゼロ円

買い切り型Wi-Fiルーターのメリットはなんといっても月額固定費が不要な点。

初回付属の通信量（ギガ）が無くなったら、必要な分だけ購入すればOK。購入した通信量にはプランに応じた利用期限がありますが、最長で1年の有効期限を選択可能。

最安プランは100GB/180日間プランで1GBあたり50円とかなりお値打ち価格。中長期の旅行や出張、引っ越しで回線開通から仲間とのシェアなどに活躍してくれそうです。

最大8台までOK

スマホなどを最大8台まで接続可能。速度は下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps。爆速というスペックではないものの、動画視聴やビデオ会議なども十分に対応できる速度かと。

最近では自動車の後席モニター用にFireTV等を利用する人も多いので、ドライブ用に車載しておくのもいいですね。

本体はモバイルバッテリーのようなサイズ感。重量も110gほどしかないので、バッグに入れても邪魔になりにくいかと。

初回10GBが付属して25％OFFの16,485円（税・送料込）からオーダー可能でしたが、おトクなセールは終了間近。複数ガジェットでおトクに通信したい人は早めににチェックしてみてください。

