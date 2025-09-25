大阪・関西万博のマスコットキャラクター「ミャクミャク」と中国・POP MART（ポップマート）のキャラクター「ラブブ」のコラボレーションが中国でも話題になっている。

大阪万博の閉幕まで残りわずかとなる中、大丸松坂屋百貨店が10月1日から上記コラボ商品「LABUBU MYAKU-MYAKUストラップ付フィギュア」を発売する。付属のストラップは商品本体には取り付けできないが、ケースやバッグ、IDカードなどに付けて使用することが可能。価格は税込み4400円。

万博会場内のオフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店に設置する抽選応募用二次元コードをスマートフォンで読み込み、当選した場合のみ購入が可能だという。応募は1人1日1回限り。購入できるのは1点のみ。

今回のコラボに中国のネットユーザーからは「これは…」「全然かわいくない」「キモい」「もともとやばいのにもっとやばくなった」といったネガティブな声が上がる一方で、「マイナスとマイナスを掛けたらプラスになった」「毒をもって毒を制したな」「ちょっと好きかも」「萌える」「やばっ。初めてラブブがかわいいと思っちゃった」といった声も上がっている。（翻訳・編集/北田）