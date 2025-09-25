11時の日経平均は171円高の4万5801円、ＳＢＧが61.79円押し上げ 11時の日経平均は171円高の4万5801円、ＳＢＧが61.79円押し上げ

25日11時現在の日経平均株価は前日比171.55円（0.38％）高の4万5801.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1048、値下がりは476、変わらずは89と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を61.79円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が33.26円、リクルート <6098>が25.12円、東エレク <8035>が12.16円、バンナムＨＤ <7832>が9.93円と続く。



マイナス寄与度は43.22円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、テルモ <4543>が12.83円、ＫＤＤＩ <9433>が10.13円、中外薬 <4519>が8.91円、ファストリ <9983>が6.48円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、その他金融と続く。値下がり上位には保険、精密機器、医薬品が並んでいる。



※11時0分4秒時点



