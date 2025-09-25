わざと外装がバラけて衝撃を逃がす。

2023年4月1日より、自転車に乗る際はヘルメット着用が努力義務になりました。街中では大人も子どもも結構被っている人を見かけます。

しかし、いざ事故ると頭蓋骨は守れても、脳震盪を起こすリスクがあったりします。頭をぶつけるときは、真正面より斜めの角度や回転しながらが多いのだそうな。

回転を伴う衝撃は内部で浮いている脳ミソに1ミリ秒遅れて届き、脳神経や血管が切れると「びまん性軸索損傷」など重体になる危険性を孕んでいます。

衝撃を逃がすヘルメット

RLSのヘルメットは、見た目は普通ですが、衝撃によりわざと外装が外れるよう作られています。外装は下に埋め込まれたベアリングが転がりながら外れるので、衝撃を滑らせるように受け流す仕組みになっているんです。

外装はユルめに接着されているだけで、事故ったらベアリングもバラバラに飛び散ります。一般的なヘルメットだと脳震盪のリスクが65％のところ、RLSだと15％まで低減するそうな。

失敗は成功の母だった

着け心地は存在を忘れるほど自然で、-20度の極寒から＋50度の灼熱の中でも耐えられるタフさ。

オックスフォード大学卒業生たちの製品ということで、秀才たちの頭脳が結集して生まれたのがこのヘルメットなんですが…？ 実はテスト中に外装が外れたアクシデントがきっかけで、外れた方が結果が良かったんですって。

いざ事故るとベアリングがバラバラに飛び散るみたいなので、掃除が大変ですね。重症を免れるのが先決だけれど、つい気になっちゃいそうです。

