【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、イベント「東京ゲームショウ2025」を本日9月25日より開催している。会期は9月28日まで。

今年は「遊びきれない、無限の遊び場」をテーマに開催される、日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ」。出展社数は過去最大となる1,136社となり、初の1,000社超えとのこと。9月4日発表時点での出展ゲームタイトル数は1,206タイトルで、まさに遊びきれない無限の遊び場となりそうだ。

なお、本日9月25日・26日はビジネスデーで、一般公開は9月27日より開始される。

(C)CESA/Nikkei Business Publications, Inc./Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.