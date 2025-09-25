空気が読めない37歳論破王が年下の女性タレントとケンカ。個室で土下座を行う展開に発展した。

【映像】美人タレントに37歳男性が土下座する瞬間

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

初日からためくに（37歳／起業家）にマネーだと疑われているあやな（26歳／タレント）はその根拠を聞くためショットトークをすることに。個室に入ると、ためくには「僕が思った推測で言うと、26歳の女優さんが第一印象で21歳の俳優さんをいいって言うことは基本的にない」とたつや（21歳／俳優）に好感を抱いたと明かしていたあやなに指摘した。さらに「一応恋愛そんなにしてないってさっきの話しの中でなった人がそれを言えるってことは基本的に演技じゃないと成り立たないなって思うわけですよ」とたたみかけるためくに。そして「僕がこれだけ言って怒ってる感情を出さないことも（おかしい）」と詰めるためくにに、あやなは「怒るっていう感情があんまりなくて。見る目ないねって思う」とうんざりした様子で答えた。

後のインタビューでは「地獄の空気でしたよ。（あやのが）殺し屋みたいな目されてらっしゃったんですよ」と苦笑いを浮かべるためくに。そんなためくにに、スタジオのMC陣は「こんなネチネチ…」とあやなに同情を寄せた。

しかし翌日「5分だけいいっすか？」とあやなを再び2ショットに誘うためくに。個室に入るなり「改めて昨日すみませんでした」と膝をついて謝り「振る舞いとして完全に間違えました。申し訳ないです、すみません。初日で失礼すぎるっていうところ諸々含めて…」と頭を下げた。さらに「僕から当分はあやなさんに対しての解析は男子にも言わない」と宣言するためくにに「逆に怪しくない？手組んだみたいになるじゃん」と反論するあやな。「そうっすね。普通にします」と反省するためくにを見て、スタジオの木村は「一瞬で論破されてるよ(笑)」と指摘した。

その後、スタジオではためくにの謝罪を「ファースト土下座」と山本が命名。盛山も「ためくに何がしたいねん！」と困惑し「石垣島に謝りに来てるだけ」とツッコミを入れた。