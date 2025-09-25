ガザの戦後統治計画も提示

【ニューヨーク＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは２４日、米国のトランプ大統領がアラブ・イスラム諸国の首脳らと２３日にニューヨークで開いた会合で、パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治に関する詳細な計画を示したと報じた。

計画は２１項目からなり、アラブ・イスラム諸国の軍隊を含む治安部隊を創設し、ガザに派遣することが含まれるという。

報道によると、戦後のガザ統治に関しては、イスラム主義組織ハマスが参加しない統治機構と治安部隊の創設に加え、▽イスラエル軍がガザ全域から段階的に撤退する▽アラブ・イスラム諸国がガザ新政権と再建に資金拠出する――などが示された。

アラブ・イスラム諸国側はおおむね計画を支持する一方、イスラエルによるヨルダン川西岸併合を認めないことなどを支持の条件として示し、トランプ氏は併合阻止を約束したという。トランプ氏は週明けにイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談予定で、イスラエルの同意取り付けを目指す。

会合は国連総会に合わせてトランプ氏が主催し、トルコやサウジアラビア、エジプト、インドネシアなど８か国の首脳らが出席した。