台風18号による大雨の影響で洪水が発生し、台湾東部ではこれまでに14人が死亡しています。亡くなった人のほとんどは高齢者で、逃げ遅れたとみられ、災害時の支援の難しさが浮き彫りとなっています。

一時「スーパー台風」に発達した台風18号による大雨の影響で、台湾東部の花蓮では23日、山間部のせき止め湖が決壊し、市街地で大規模な洪水が発生しました。

台湾当局によりますと、これまでに14人が死亡、31人の行方が分からなくなっています。

洪水の原因となったせき止め湖は、去年の地震で地盤がゆるんでいたところに、ことし7月の台風で土砂崩れが発生し、形成されたとみられています。

満水時の貯水量は東京ドーム73個分の9100万立方メートルに達し、危険性が指摘されていましたが、山間部に位置するため、排水などの対策が困難だったということです。

また、政府は下流域の住民らに避難を呼びかけていましたが、亡くなった人の多くは高齢者で、ほとんどが住宅の1階で見つかっており、自力での避難が難しかったとみられています。

台湾当局は現地に軍を派遣し、救助や復旧を急ぐほか、被災者支援のための寄付金口座を開設し、25日から受け付けを始めるということです。