レイザーラモンHG（49）の妻でタレントの住谷杏奈（42）が25日までにインスタグラムを更新。アクシデントによる頸椎（けいつい）捻挫などの負傷を報告した。

住谷はストーリーズに「頚椎捻挫」「右手打撲」「左股関節捻挫」などと書かれた医師の診断書の画像をアップし、「とある場所で椅子に座っていたら、突然椅子がドスン！と壊れて、尾骶骨と右手と頚椎やられました」と報告。

同じ形状の椅子に座っていた人物も同様の事態に見舞われたといい、「皆様も椅子を信頼しないこと!! お店も椅子も全く悪くなくて、椅子を信じた私が悪い状況です 何も信じちゃダメと自分の著書に書いておきながら椅子を信じちゃうなんて私のバカバカバカ！！」と悔やんだ。

その後の投稿では、心配したフォロワーから寄せられたメッセージに感謝。「全然気持ちは元気だからね ただ椅子を信じないでと注意喚起してます 椅子を疑え運動中」とコメントした。

そして「家の椅子も絶対に信用しちゃダメだと思い、ずっと床に座ってるよ そしたら更に尾骶骨痛くなったよ もうなんにも信じられないよ笑笑」と嘆きつつ、「ベッドも急に底抜けたら怖いなってベッドも信用できなくなりそうなので、今日から床に布団敷いて寝ますね」とつづった。