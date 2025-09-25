白より黒より“グレー”でしょ！【ROPÉ PICNIC】大人の秋見え♡「ふわふわトップス」

秋コーデに迷ったら、頼りたいのはやっぱりグレー。白ほど甘くなく、黒より軽やかで、今っぽさを叶えてくれそうなカラーです。今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、着るだけで秋らしさが出そうな、ふわふわ素材のトップスをご紹介。大人っぽさと可愛げを両立できそうな一枚、ぜひチェックして。

短めフェザー & ショート丈ですっきり見え

【ROPÉ PICNIC】「ショートフェザーニットベスト」〈ライトグレー〉\3,993（税込）

軽やかに着られそうなフェザーニットベストは、一枚プラスするだけで季節感が出そうなアイテム。公式サイトによると「チクチクしにくいので素肌にも着られる」とのことで、優しい肌あたりが期待できるのもうれしいところ。毛足の短いフェザー素材なのでリッチになりすぎず、デイリーに取り入れやすいのも魅力です。深めのVネックと短め丈でバランスを取りやすく、カジュアルにもきれいめにもマッチしてくれそう。

インナー次第で幅広い着回しが楽しめる

ふわっとした質感で顔まわりを華やかに見せてくれそうなフェザーニットベスト。ニュアンスのあるグレーがコーデを一気に大人っぽく引き締め、様々な色に合いそうなのも魅力です。シアートップスをインに仕込めば、透け感が抜けをつくり軽やかな印象に。ネイビーのスカートと黒パンプスを合わせれば、通勤にも使えるきれいめコーデが完成しそうです。

毛足の長いフェザーニットが豊かな表情を演出

【ROPÉ PICNIC】「シャギーニットハーフスリーブプルオーバー」〈グレー〉\4,994（税込）

毛足長めのフェザーニットが生むふわっとした陰影で、顔まわりまで優しげな印象にしてくれそうなプルオーバー。詰まり気味のクルーネックが上品さを添え、裾のリブ切り替えですっきりとしたシルエットに整いそうです。シンプルなデザインだからこそ、素材の柔らかさと軽やかな表情が引き立つ一枚。

手持ちのジーンズがぐっとクラスアップ

少し濃い目の落ち着きのあるグレーのフェザーニットトップスが、ジーンズスタイルに大人の余裕をプラス。タックインすることでシルエットにメリハリがついて、すらりと脚長に見えそうです。首元のネックレスで華やぎを添え、ポインテッドトゥパンプスで品よく仕上げれば、カジュアルながら洗練された着こなしに。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K