資産50億円！「余命宣告」を受けた医師＆「個人投資家」が娘に捧げる『株の授業』本が異例の大ヒット

’24年に50億円に到達！ 主治医からは「50歳は迎えられても、51歳はわからない」 と……

大学生のときに確立した「バリュー株投資」で、50億円を超える株式資産を築いた、たーちゃん氏。ステージ４のがんで余命宣告を受けた医師で投資家の彼が、中高生の娘に宛てた著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）は、12万部を突破した。

大学在学中だった20歳のときにロバート・キヨサキ著『金持ち父さん 貧乏父さん』を読んで投資に興味を持ち、元手50万円で株式投資をスタート。独学で株式投資を学び、学生時代に『バリュー株投資』に開眼。自ら開発したバリュー株に集中的に投資する手法で、29歳のときに「億り人」に。

その後、’08年のリーマンショックで一時的に資金を減らすも、投資スタイルは変えずに着実に資産を増やし続け、アベノミクスの追い風もあり、’13年には資産10億円を達成。

しばらく横ばい状態が続いたが、’22年に直腸がんとなったことで再び株式投資への意欲が高まり、造船株への集中投資で’24年に資産は50億円に到達する。がんは４度の手術を経て、’24年に49歳で肺と肝臓への転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても、51歳はわからない」と宣告された。

「韓国の造船業界」に注目

いま、たーちゃん氏は１つの銘柄に集中投資をしている。その銘柄とは、HD韓国造船海洋という韓国の造船会社だ。造船業の規模を表す竣工量では、世界１位が中国、２位は韓国で３位が日本となっている（’24年）。HD韓国造船海洋は韓国最大の造船会社である。

「造船業界を勉強したことで知った会社です。韓国の造船業界は日本より１年程度遅れて景気が循環しています。日本の名村造船所の株価高騰を受けて、次はこの会社しかない、と考えて投資しました」

現在、日経平均株価は高値近辺での動きが続いており、足元の株式市場は非常に好調だが、たーちゃん氏は、日本株については慎重な見方をしている。

「日銀短観などをみると、多くの業界で業績は悪化傾向にあることがわかります。株価だけが上昇していることに違和感を覚えます。ただ、バリュー株投資は日経平均株価の水準や、それを予測することにはほとんど意味はありません。重要なのは個別企業の業績で、どうなるかを分析することが大事なのです」

韓国造船株の「次の銘柄」への投資も……

現在、たーちゃん氏の資産は50億円を超えている。いずれHD韓国造船海洋株は売却し、自身の子供に相続させたいと考えているが、具体的な計画は固まっていない。

「現金化して財団を作ることも考えていますが、どうなるかは未定。もしかすると、また別の株に投資するかもしれません。実は、すでに有望な株が見つかっているんです。まだまだ、長期投資をしたいんですよ（笑）」。

がんの転移が見つかって以来、毎月200万円を使うことを自らに課したそうだが、まったく使い切れないとか。

「ブランド品や高級車、高級腕時計などにはまったく興味がないんです。マイカーはごく普通のファミリーカーで15年くらい乗り続けていますし。散財する才能は皆無です」

29歳で『億り人』となったときは、20代ということもあって、大きな達成感があったという。

「１億円を達成後、結婚準備のために資金をプールしました。振り返ってみると、株式投資の利益の使いみちで、最も大きなものは結婚式でしたね」

取材・文：松岡賢治

マネーライター、ファイナンシャルプランナー／証券会社のマーケットアナリストを経て、1996年に独立。ビジネス誌や経済誌を中心に金融、資産運用の記事を執筆。著書に『ロボアドバイザー投資１年目の教科書』『豊富な図解でよくわかる！ キャッシュレス決済で絶対得する本 』。■X（旧Twitter）→@1847mattsuu