¾¼ÏÂ´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¡ª80Ç¯Âå¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥é¥¸¥«¥»¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥ì¥ª¥é¥¸¥ª¥«¥»¥Ã¥È SCR-B3¡×¤Ë¿·¿§¥ì¥Ã¥ÉÅÐ¾ì
¥É¥¦¥·¥·¥ã¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡¢80Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥é¥¸¥«¥»¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ì¥ª¥é¥¸¥ª¥«¥»¥Ã¥È SCR-B3¡×¤«¤é¡¢¿·¿§¤Î¥ì¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀÖ¡¢¾¼ÏÂ´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¢ö
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢1970¡Á80Ç¯Âå¤Ë¼ã¼Ô¤òÌ´Ãæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¡¼¥à¡×¤Îº¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¥É¥¦¥·¥·¥ã¤Î´ë²è³«È¯Ã´Åö¼Ô¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¹â³Û¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤È¤¢¤³¤¬¤ì¤¿µ¡Ç½¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤òËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È´ë²è¤·¤¿¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¥é¥¸¥«¥»¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾®¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Åö»þ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥é¡¼¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¿§¤Î¥ì¥Ã¥É¤òÄÉ²ÃÈ¯Çä¡£µ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÎÇäÃæ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¥Ø¥Ã¥É¡¡¥¹¥Æ¥ì¥ªºÆÀ¸¡¿Ï¿²» ¥«¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ
ºÆÀ¸¡¿Ï¿²» »þ¤Ë¥Æ¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Æ°Åª¤ËÄä»ß¤¹¤ë¡Ö¥»¥ß¥ª¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥á¥«¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AM¡¿FM¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É¥é¥¸¥ª¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ
FMÊä´°ÊüÁ÷¤âÊ¹¤±¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£Áª¶É¥¹¥±¡¼¥ë¤ä¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿È¤Ï¼õ¿®´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»ÎÌ¡¦BASS¤Ä¤Þ¤ß
ÈùÌ¯¤Ê²»ÎÌÄ´À°¤â¤Ç¤¤ë²»ÎÌ¤Ä¤Þ¤ß¤ÈBASS(Äã²»°è)¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Êµ¡Ç½¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²»ÎÌ¡¦²»¼Á¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Bluetooth®ÀÜÂ³µ¡Ç½
ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿ver5.0¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿²»³Ú¤¬ÌµÀþ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊËÜÂÎÂ¦¤«¤é¶Ê¤Î°ì»þÄä»ß¤ä¼¡¤Î¶Ê¡¢Á°¤Î¶Ê¤Î¥¹¥¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
MP3²»¸»ºÆÀ¸
USB¥á¥â¥ê¡¼¡¢SD¥«¡¼¥É¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿MP3²»¸»¤ÎºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¼¼Â¤·¤¿Ï¿²»µ¡Ç½
USB¥á¥â¥ê¡¼¤äSD¥«¡¼¥É¤ËMP3¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÏ¿²»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ø¤ÎÏ¿²»¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ÎºîÀ®¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤ËÌòÎ©¤Ä
ACÅÅ¸»¤Î¤Û¤«¡¢´¥ÅÅÃÓ¤Ç¤âÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£Ã±1·Á´¥ÅÅÃÓ4ËÜ¤ÇÅÅ¸»¤ÎÌµ¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖORION Bluetooth®µ¡Ç½ÅëºÜ ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥é¥¸¥ª¥«¥»¥Ã¥È SCR-B3¡×¤Î¿·¿§¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¾å½Ü¤«¤é¥É¥¦¥·¥·¥ã¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥É¥¦¥·¥·¥ã¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤äÁ´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£