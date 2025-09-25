出産間近の中川翔子、衝撃の腹囲サイズ公開「双子臨月ってこんなことになるんか」「すごいわ」
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの中川翔子が9月24日、自身のInstagramを更新。双子妊娠での腹囲測定の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】中川翔子、腹囲115センチ測定中のレアショット
中川は「え、、、、腹囲が115センチなんだけど えwwww まもなくドラえもんじゃん」と驚きのコメントとともに投稿。「双子臨月ってこんなことになるんか！また生まれる朝に測っておこう記念に！！すごいわ」とメジャーでお腹を測る様子を載せている。
また「桂子さんが伊勢丹でめっちゃかわいい授乳ブラとガウン、双子用肌着など買ってきてくれた！嬉しい！」と母親からのサポートについても報告しつつ、「え、お腹って産後どうなるんですか？限界超えてるんだけど」と締めている。
この投稿に、ファンからは「大きいですね！」「115センチってすごい」「ドキドキだけど頑張れ」「双子ちゃん楽しみ」「もうすぐ会えますね」「体調気をつけて」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、8月2日に双子であることを報告。9月23日には「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました」と出産間近であることを伝えている。（modelpress編集部）
