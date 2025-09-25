影山優佳、手作りトマトクリームパスタ披露「家でも作ろうとするけど」
【モデルプレス＝2025/09/25】元日向坂46の影山優佳が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのトマトクリームパスタを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、有名店の味再現した手料理
影山は「ナスときのこのトマトクリームパスタ」と手料理の写真を公開。「私はポポラマーマの渡り蟹のトマトクリームが大好きで家でも作ろうとするけど原点は頂点」とお気に入りの味を再現したことを明かしている。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「美味しそう」「お店並」「お金払って食べたい」「盛り付けもおしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆影山優佳、手作りパスタ披露
