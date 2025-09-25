今年1月に芸能活動を再開した元KAT−TUNの中丸雄一（42）の活動拠点に変化が起きている。中丸といえば、24年8月「文春オンライン」によって女子大生とのアパホテル密会が報じられ、芸能活動を自粛。中丸がレギュラー出演していた「家事ヤロウ！！！」（テレビ朝日系）は今年9月2日で放送が終了し、NEWSの増田貴久（39）とともにパーソナリティーを務めていたラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ）も10月末で終了予定と発表されている。

【もっと読む】中丸雄一が復調傾向も笹崎里菜アナが大苦戦…同じ“サレ妻”佐々木希との決定的な違い

相次ぐ中丸の失業が報じられる中、9月17日、ABCテレビの飯田新総合編成局長は改編会見で中丸がコーナーを長年担当してきた『朝だ！生です旅サラダ』について、「番組をご卒業いただいたという認識です」と中丸の降板について言及。卒業の経緯については「詳細なやりとりは控えさせていただきます」としているが、実質的なクビとみる向きが強まっている。

■「大分は“やらかした人”が食いつなぐ場所ではない」と冷めた声

そんな中で、中丸が新たな動きを見せた。9月5日、11日、18日放送の大分県の情報番組「ゆ〜わくワイド」や6日、13日放送の情報番組「サタデーパレット」（ともにテレビ大分）に立て続けに出演。縁もゆかりもない大分県の情報番組に連日出演しまくる中丸に、大分の地元民からは《嫌いとかではないけど、正直言って「しれっと出てほしくない」》《大分はやらかした人が食い繋ぐ場所じゃないんだけど》と厳しい意見も散見されている。

「中丸さんは大分以外にも、同時期に福岡や熊本のテレビ番組にも出演しており、特に番宣などや告知などがあるタイミングでもないため、《九州に活動拠点を移すのでは？》という声も一部では上がっています。大分で出演した番組では、大分の都市伝説SPと題し、幸せを呼ぶミイラなどを取材し、次回は特番をやりたいという意気込みも見せていましたが、地方のタレントは正直飽和状態です。大分県民はミーハーなところがありますが、飽きるのも早いという特徴もあるため、中丸さんの出演が話題になっていたのも最初だけ。思ったよりも賞味期限が早そうです」（大分のテレビ局関係者）

中丸に冷ややかなリアクションが散見されているのは、活動休止に至るまでの不義理の数々ではないか。

「中丸さんは会見などで釈明しないまま休止に入り、当時出演していた日テレ系『シューイチ』MCの中山秀征さんが、中丸さんの代わりに番組で謝罪しました。そうやって多くの人に迷惑をかけているにも関わらず、何ごともなかったかのように活動を再開するのは、拠点を移したところでいかがなものか。また個人のYouTubeチャンネルには動画をあげているのに、メンバーであるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』の二宮和也さんに対しては連絡すらないことも明かされています。迷惑をかけた共演者やスタッフたちに対する不義理を行ったイメージがついてしまった面が否めません。それなのに大分でスター扱いされてその気になっている中丸さんに、しらけた視聴者も多かったのではないでしょうか」（芸能ライター）

中丸の禊はまだ済んでいないようだ。

◇ ◇ ◇

一旦は同情が集まったかに見えた中丸雄一の妻・笹崎里菜アナの旗色がどうにも悪い。関連記事【もっと読む】中丸雄一が復調傾向も笹崎里菜アナが大苦戦…同じ“サレ妻”佐々木希との決定的な違い…では、本人の大苦戦ぶりについて伝えている。