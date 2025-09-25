コロナ禍以降、「シュリンクフレーション」という言葉を耳にするようになった。「シュリンク（縮小する）」と「インフレーション（物価高）」を組み合わせた造語で、同じ価格で買えるモノの内容量が減ることを意味する。要するに、食品・飲料各社が実施するステルス値上げだ。

賃貸住宅の家賃値上げをめぐるトラブル急増…突然の通告に借主はどう対応したら？

カルビーは2002年、ポテトチップスの新規格に70グラムのパーソナルサイズを加えた。その後、同サイズの内容量は年々減少し、今年3月には原材料価格の上昇を理由に5グラム削減すると発表し、うすしお味は55グラムとなった。

湖池屋もポテトチップスのうすしお味で75グラムの新規格を設定したが、数年おきに削減し続け、今年7月の改定で60グラムから55グラムになった。両社とも原材料や配送費などの高騰を理由に挙げている。

明治の「きのこの山」も1999年時点では98グラム・税別200円（参考小売価格）で提供していたが、今年5月の改定で74グラムから8グラム削減し、66グラム・同265円となった。25年で内容量は約3割減少した一方、価格は約3割値上げ。グラム単価では約2倍となった。各社はなぜステルス値上げに踏み切るのか。

流通関係者によると、「消費者は値上げに敏感で、20円の値上げで実際に客離れが進むこともある。一度高いイメージが付くと客は戻りにくい。お菓子や加工食品は内容量の相場が決まっていないので、減らしても気づかれない」という。

■飲料でもステルス値上げが

だが物価高に耐え切れず、量の相場がある飲料でもステルス値上げが相次ぐ。牛乳は1リットルが相場だが、明治は16年に「おいしい牛乳」を900ミリリットルとした。20年には500ミリリットルに代わり450ミリリットル版を発売している。

三ツ矢サイダーは自販機向けに430ミリリットルのペットボトルを供給。コカ・コーラは20年に350ミリリットルと700ミリリットルの商品を展開し始めた。従来の500ミリリットル品を置いていない店舗もある。

「小サイズ品は高齢者や女性の売り上げが伸びる事例もある。従来品では『消費しきれない』という意見があり、内容量改定は必ずしもマイナスイメージには直結しない。高齢化でステルス値上げが実現できたともいえる」（前出の関係者）

高齢化率は2000年の17％から現在は29％に上昇しており、胃袋の縮小も小サイズ化の背景にあるようだ。また、小売業者側の思惑もある。

「ディスカウント系ストアが顕著だが、小売業者が値上げを嫌がる場合もある。値上げして『商品棚に置かない』と言われたら元も子もないためメーカーは内容量削減に走ってしまう」（前出の関係者）

高齢化も影響し、今のところ“うまくいっている”ように見えるステルス値上げだが昨今ではSNSの拡散で炎上する事例もある。シュリンクフレーションというチキンレースは、いつまで続くのか。

（ライター・山口伸）