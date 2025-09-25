2025大阪・関西万博の入場者数が延べ2000万人を突破した。当初の想定入場者数2820万人には届かない見通しだが、一定の成功だと評価されている。その一方で、会場内ではパビリオンの予約や交通アクセス、飲食施設の待ち時間に不満を訴える声も多い。

飲食提供の混雑は万博の常だ。20世紀初頭のミラノ万博ではコーヒー抽出に時間がかかり、来場者が行列を作った。ドリップ式では1杯3〜5分近くかかったからだ。このため解決策として導入されたのがエスプレッソマシンだ。これだと抽出は30秒足らず。のちに世界中へ普及した。

そうした意味で今回の万博で注目を集めたのが、炊飯器大手の象印マホービンが出展した「ONIGIRI WOW！」だ。同社の高級炊飯器「炎舞炊き」18台で全国各地のブランド米を炊き、寿司ロボット最大手の鈴茂器工に特注したおにぎり成形マシンを導入した店舗。開幕からすでに10万人超の来場者におにぎりを提供する人気ブースのひとつだ。

計算すると、ブースは毎日平均667人を相手にし、1時間当たり58人を処理する。ほぼ1分に1人が注文し、1人あたり2個のおにぎりを受け取る計算だ。しかも、具材は12種類から自由に選択できる。

実体験は最強のデモンストレーションの場だが、失敗するリスクもある。象印は象印食堂を経営しているので、接客ノウハウは持つが、ここまでの人数の客と対峙することはなかった。通常なら注文ミスや混乱が生じやすい状況だが万博会場では大きなトラブルは報告されておらず、ブランド訴求に成功したようだ。

協力した鈴茂器工は、寿司・ご飯ロボット市場の世界的リーダー。寿司ロボットでは金額ベースで世界シェア74.1％、ご飯盛り付けロボットでは83.9％を誇るガリバー。

同社は1970年代後半の持ち帰り寿司ブーム時に寿司職人不足を背景に寿司ロボットを開発。以降、スーパーや弁当チェーンの厨房を支え、国内外で「ご飯を扱う自動化機器の代名詞」となってきた。現在では北米や欧州の日本食レストランでも導入が進み、和食ブーム拡大の裏方として存在感を増している。

和食は13年にユネスコの無形文化遺産に登録されて以降、世界的に注目度が高まっている。農林水産省によれば、23年の和食関連市場は世界全体で10兆円規模に拡大しており、今後も成長が見込まれる分野だ。その中核を担う「米食文化」を支える技術を披露した点で、今回の象印と鈴茂器工の試みは単なるイベント提供を超えた意味を持つ。

■おにぎり事業の継続はなし

ただし、象印はおにぎり事業を万博終了後に継続する予定はないと明言。あくまで「イベント限定のブランド体験」としての位置づけだそうだ。

残念ながら、20世紀のエスプレッソのように世界的に広がる仕組みを生み出すには至らなかった格好だ。