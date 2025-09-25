JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」に、期間限定デザインが続々と登場しています！

今回は、写真家の蜷川実花さんが撮り下ろした、東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」デザインのフリーきっぷ6種類を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン 蜷川実花撮り下ろし「ファンタジースプリングス」フリーきっぷ

販売期間：2025年11月27日（木）より順次

販売場所：ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」

2025年は、開業2年目を迎えた東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」のさらなる魅力を、写真家の蜷川実花さんが撮り下ろしました。

ディズニーリゾートラインでは、今回の作品がデザインされたフリーきっぷ6種類が期間別に登場。

それぞれの魅力が鮮やかに表現されているきっぷを手に、ディズニーリゾートラインの乗車が楽しめます☆

2025年11月27日〜「ミッキー＆ミニー」A

販売期間：2025年11月27日（木）〜2026年3月5日（木）

2025年11月27日からの第1弾として「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインが登場。

「ファンタジースプリングス」の世界に広がる木々や花々、そして魔法の泉が生み出す軽やかで美しいイメージを表現したコスチュームに注目です。

2026年3月6日〜「ミッキー＆ミニー」B

販売期間：2026年3月6日（金）〜6月6日（土）

2026年3月6日より、手を取り合う「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインが登場。

美しい花々に囲まれた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が、蜷川実花さんならではの世界観で表現されています。

2026年3月6日〜「ティンカー・ベル」

販売期間：2026年3月6日（金）〜3月31日（火）

2026年3月6日から3月31日まで販売される「ティンカー・ベル」デザイン。

「ティンカー・ベル」のイメージカラーであるグリーンやイエローを取り入れた華やかな一枚です。

2026年4月1日〜「アナと雪の女王」

販売期間：2026年4月1日（水）〜4月22日（水）

手を取り合いながら目を閉じる「アナと雪の女王」の「エルサ」と「アナ」

雪の結晶やモチーフを取り入れた、幻想的な作品が楽しめます。

2026年4月23日〜『塔の上のラプンツェル』

販売期間：2026年4月23日（木）〜5月15日（金）

ランタンを持つディズニープリンセス「ラプンツェル」をデザインした『塔の上のラプンツェル』柄。

色鮮やかな花々に囲まれた「ラプンツェル」を落とし込んだ、幻想的なフリーきっぷです。

2026年5月16日〜『ピーター・パン』

販売期間：2026年5月16日（土）〜6月6日（土）

草花の間からお顔をのぞかせる「ピーター・パン」と「ウェンディ」を撮り下ろした『ピーター・パン』デザイン。

こちらに向かって指をさす「ピーター・パン」と満面の笑みを浮かべる「ウェンディ」の姿が素敵な一枚です。

写真家・蜷川実花さんがとらえた「ファンタジースプリングス」の魅力を堪能できるフリーきっぷ。

2025年11月27日より順次販売が開始される、ディズニーリゾートライン「フリーきっぷ」の紹介でした☆

© Disney

※フリーきっぷデザインはイメージです

※デザインごとに販売期間や販売場所が異なります。

※詳細については、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで確認できます

※在庫状況等により、販売期間が予告なく変更となる場合があります

