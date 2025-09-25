プロボクシング前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が２５日、都内で開かれたコンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）」を展開する株式会社ＴＥＮＴＩＡＬの記者会見に出席。同社とのコンディショニングサポート契約締結が発表された。

同社は２０１９年に設立され、２５年２月には東証グロース市場に新規上場。累計１００万セット超の疲労回復パジャマ「ＢＡＫＵＮＥ」など、アスリートの知見と科学に基づいたアイテムを提供している。血行促進による疲労回復を狙うＢＡＫＵＮＥを、数年前から睡眠時に着用しているという中谷は「契約前から使わせてもらっているので、素直にうれしい。減量時の疲労回復や、コンタクトスポーツなので脳へのダメージもあることから、睡眠を大事にしています。ストレスなく寝ることができます。いいパフォーマンスを発揮する過程として、成長につなげたい。未来は明るいなと思います」と笑顔。着心地については「軽くて、動きやすくて、着やすい。データをとってもらい、それが商品に反映されるということもうれしい」と話した。

１０００人以上のアスリートがＢＡＫＵＮＥを着用しているといい、大リーグ・カブスの今永昇太投手らもサポート契約を結んでいるという。会見では中西裕太郎ＣＥＯ、舟山健太ＣＲＯとのトークを弾ませた中谷は、ＭＣから「何か希望は？」と促されると「コラボ商品をやってもらえたらうれしい」と“おねだり”。中西ＣＥＯは「すぐに取り組みを」と“快諾”していた。

来年５月にはスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのビッグマッチが期待されており、中谷は世界４階級制覇を目指すべく、９月２４日付で保持していた２つのバンタム級世界王座を返上。スーパーバンタム級に転向した。アスリートにとって疲労回復は体調維持の面では重要。それだけに疲労回復ウェアなどの提供は、井上戦に向けて心強いサポートになる。

次戦は１２月２７日。サウジアラビアの首都リヤドで行われる興行「ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」で、井上らとともに参戦が決定した。中谷はＷＢＣ世界同級８位セバスチャン・エルナンデス（２４）＝メキシコ＝とのノンタイトル戦でスーパーバンタム級デビューを果たす予定だ。「すごくパンチ力があり攻撃型の選手。色々なチャレンジがあるので、自分がどう感じていくか。試合までの過程から集中して、テンシャルさんとそれを共有させてもらいながらいければ」と意欲を示していた。

戦績は中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）。