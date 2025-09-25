食楽web

1984年のデビュー以来、日本の音楽シーンに革新をもたらしてきたアーティスト『TM NETWORK』。「Get Wild」「Self Control」をはじめとするヒット曲は世代を超えて知られています。

そんな彼らがキャリア史上初となる大型エキシビション『TM NETWORK 2025 IP』を開催しています。会場は『Ginza Sony Park』。2025年10月3日（金）までと会期も後半を迎えています。

40年を超える歩みを“IP”で紐解く展示

本展は「体感型知的公園（Intellectual Park）」をテーマに、「知の財産（Intellectual Property）」「知の公園（Intelligence Park）」「知の哲学（Inspiring Philosophy）」という3つの“IP”で構成されています。

「知の財産」では、多数のミュージックビデオや、アルバムごとのコンセプトを反映したツアー衣装を展示。さらに、過去の雑誌記事も手に取ることができ、時代を追体験できるのも魅力です。

「知の公園」は没入型のシアター空間。前方と左右の3面スクリーンに映し出される光と映像に包まれ、重低音に合わせて床が振動するソニーの最新技術によって、まるでライブ会場にいるような臨場感が味わえます。リミックスをした新曲 「We Can釻t Stop That Way」をはじめ、『Get Wild Continual』（画像のムービー）は今回のエキジビションのために作られたものだとか！

「知の哲学」では、メンバーそれぞれの言葉を通して創作の背景や思想に迫ります。音楽だけでなく、彼らが描いてきた“未来のリアル”を思考と感性の両面から探る展示が広がります。

参加型コンテンツで体験するTM NETWORK

そして注目したいのが、体感型のコンテンツ。すでに来場したファンの間でも話題になっていますが、宇都宮隆の代名詞ともいえるダンスを自分の姿で再現できる「DANCING REEL」をはじめ、

アニメ『シティーハンター』の射撃訓練場をイメージしたシューティングゲームも登場。ソニーが開発中の「ハプティックコントローラー」によって、銃を撃った時のような重みや反動をリアルに体感できます。

「すかいらーく」監修のコラボメニューも絶品

展示と並んで注目したいのが、地下3階『1/2（Nibun no Ichi）』で提供中のコラボメニューです。TM NETWORKのバンド名が誕生した場所であり、ファンにとって“聖地”とされる「すかいらーく」1号店での思い出の味をリプロダクションした2品を含め、全6メニューを食べられます。

すかいらーく共同開発 TM NETWORK 1984 side A デミグラスソース ハンバーグ、カニクリームコロッケ

どの料理も企画展の枠を超えた完成度！ 銀座のレストランとして十分に楽しめるクオリティが魅力です。

カニクリームコロッケは、サクッとした衣の中からとろりとあふれるベシャメルソースにカニの旨みが重なり口いっぱいに幸せが広がります

映像、音、体験、食のすべてでTM NETWORKの世界観に浸れる『TM NETWORK 2025 IP』。ぜひこの機会に体感してみてください。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

TM NETWORK 2025 IP

日程：2025年8月26日（火）～10月3日（金） ※休園日9月16日（火）

会場：Ginza Sony Park

時間：11：00～19：00（18：30最終入場）※一部日程は20：00まで

https://www.110107.com/s/oto/page/tmnetwork2025ip/