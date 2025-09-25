社会起業家の石山アンジュ氏が２５日、木曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を卒業した。

司会の羽鳥慎一アナウンサーが発表した。石山氏は「約５年間、本当に育てていただいてありがとうございました」と感謝した。４年半コメンテーターを務め「モーニングショーは社会を変える番組だと思っています。私はその一員になれて本当に光栄でした。ニュースひとつひとつに向き合ってみなさんと議論重ねた日々は一生の宝物ですし社会起業家として引き続きニュースにひとつひとつ向き合って行動していきたいと思います」と視聴者にあいさつしていた。

羽鳥アナは「玉川さんに４年半耐えてきました」と笑わせると、石山氏は「耐えられました」と笑顔で返した。番組では２２日に元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏が月曜コメンテーターからの卒業を発表。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「いろんな方、卒業されるんで寂しい季節ですね、９月はね」と惜しんでいた。