韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領直属の大衆文化交流委員会が10月1日に発足式を開き、公式活動に突入する。

韓国の各メディアが25日までの報じた。共同委員長に任命された、歌手兼JYPエンターテインメント代表プロでシューサーのパク・ジニョン（JYP、53）も本格的な活動をスタートする。

李在明氏は24日、フェイスブックで「私たちの大衆文化の世界的跳躍と発展を強固に後押しする大衆文化交流委員会が力強く第1歩を踏み出す」とし、国民270人を招待することを明かした。

また李在明氏は「これからK−POP、Kドラマ、Kムービー、Kゲームなど、誇らしい私たちの大衆文化が世界舞台の中心にそびえ立つことになるだろう。この特別な始まりを国民のみなさんとともにしようと思う。発足式も祭りのように準備した。世界的に大きな愛情を受けるK−ポップグループStray Kide（ストレイキッズ）とLE SSERAFIM（ル セラフィム）が舞台に上がって特別な公演をプレゼントする。楽しい気持ちでともにしてくださり、Kカルチャーの新しい時代が繰り広げられる瞬間を記念してくださると良い」と書いた。

大統領室は9日、大統領直属で大衆文化交流委員会の新設を発表し、共同委員長にJYP抜てきした。政府と民間の協力機構であることはすでに知られているが、正確な役割についてはベールに包まれている。10月1日の発足式で、JYPの具体的な仕事などが発表される可能性がある。