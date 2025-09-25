「PSのロースター入りにつながる可能性」“リリーフ”でメジャー復帰へ…佐々木朗希は「高く評価されていた頃に近づいている」

佐々木朗希はポストシーズンのロースター入りを果たせるか(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が現地時間9月24日、メジャー復帰を果たした。代わりにハムストリングの問題を抱え、不調のカービー・イェーツが負傷者リスト（IL）入りすることになった。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

ドジャースはイェーツの他、タナー・スコット、ブレイク・トライネンらリリーフ陣が崩壊状態で、本来は先発投手の佐々木だが、ブルペンを救う存在として期待がかかる。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「チームメイトの先発陣が目覚ましい投球を続けているため、23歳のササキにとって先発ローテーションへの復帰は簡単な道のりではないかもしれない。だが、リリーフとして登板することは、再びマウンドに戻るだけでなく、ポストシーズンのロースター入りにつながる可能性がある」と、リリーフで好投すればポストシーズンでの登板もありそうだ。