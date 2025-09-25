【スタバ×ジェラピケ新作レポ】ふわふわムース&まろやかな味に病みつき！4日間限定の先行販売も要チェック
スターバックスとルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」が、夢のコラボレーション！
9月29日（月）より、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」が登場します。
9月25日（木）からスターバックス コーヒー渋谷cocoti店では、コラボの世界観をひと足早く体験できるフォトスポットとコラボレーションアイテムの展示、そして「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」の先行販売を実施。
メディア向け試飲会にてひと足早く新作を飲んだisutaエディターが、気になるお味をレポします！
スターバックスとジェラート ピケがコラボ！
スターバックスとジェラート ピケによるコラボレーションが、ついに実現。
忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいという想いから、初のコラボレーションが生まれたといいます。
『とびきりスイートなパジャマパーティー』をテーマに掲げた、特別なコラボビバレッジやグッズが多数登場しますよ。
ピケベアのチョコがかわいい！「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」
「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」（持ち帰り：税込678円／店内利用：税込690円 ※Tallサイズのみ）は、ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」から着想を得た、華やかな一杯。
上品なアールグレイ ティー ラテに、ホイップクリームを重ね、ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースをトッピングしています。
3層のビバレッジは、ジェラート ピケのルームウェアでよく見られる“ボーダー模様”を表現しているそう。また、隠し味として入っている“ライチ”の風味とアールグレイが、意外と相性抜群なんです！
ムースの上にのっているのは、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、やさしい甘さのピケベアチョコレート。
少しもったいない気もしますが、チョコレートは時間が経つにつれて沈んでいってしまうため、早めに食べるのがおすすめですよ。
一口飲むと、ふわふわとしたムースと優しい甘さのティー ラテが同時に感じられて、一気にしあわせな気分に。まろやかな口あたりでくどさがなく、ごくごくと飲めちゃうドリンクです！
渋谷cocoti店では先行販売イベントを実施
発売に先がけ、東京・渋谷cocoti店では「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」をひと足早く楽しめる先行販売イベントを、9月25日（木）から4日間限定で開催。
ビバレッジをひと足先に飲めるほか、コラボレーションの世界観を表現した『とびきりスイートなパジャマパーティー』の空間が登場します。
また、公式オンラインストアで販売される、アパレルや雑貨アイテムを展示。お買い物前に、実物を手に取れる貴重な機会です（購入はできません）。
さらに、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を購入した人には、ステッカーのプレゼントも！
ステッカーの配布数には数に限りがあるので、気になる方は早めに足を運んでみてくださいね。
「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」先行販売イベント
場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店（東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA）
期間：2025年9月25日（木）〜28日（日）予定
営業時間：7:00〜22:30
公式サイト：https://www.starbucks.co.jp/cafe/gelato-pique/
