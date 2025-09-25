10Ëü¤Ë1¿Í¤ÎÆñÉÂ¸øÉ½¤Î´ÖÀ¥æÆÂÀ¡¡¡ÖÆñÉÂ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡×¤è¤¯ÃÎ¤ê¹ç¤¦¿Í¤ÎÂ¸ºß
¡¡10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¡ÖÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò19Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î´ÖÀ¥æÆÂÀ¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆñÉÂ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆñÉÂ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¾Ì¿¢þÆü¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤è¤¯ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÅÙ¤ËËÍÃ£¤Î1Æü¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê1Æü¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æº£Æü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡´ÖÀ¥¤Ï19Ç¯¤Ë10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¡ÖÇ¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¼ê½Ñ¸å¤ÎÍÆ»Ñ¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLIZZARD¡Ê¥Ö¥ê¥¶¥É¡Ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2006Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¡£³èÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÃæ¡¢ÆÍÁ³ÉÂ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£ÉÂµ¤¤Î¸å°ä¾É¤ÇÇ¾½Ð·ì¤òµ¯¤³¤·¡¢¤Æ¤ó¤«¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤¿¤á¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¡ÊÀº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡Ë¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï½Ú´Ç¸î»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¾Æ°ÀÅÌ®´ñ·Á¤È¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÆ°Ì®¤ÈÀÅÌ®¤¬ÌÓºÙ·ì´É¤ò²ð¤µ¤º¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î°Û¾ï¤Ê·ì´É¤Î²ô¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÀèÅ·À¤Î·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¡£