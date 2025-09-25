◇MLB ダイヤモンドバックスードジャース（日本時間25日、チェイス・フィールド）

大谷翔平選手の第1打席は惜しくもフェンス直撃の3塁打となりました。

試合前にリーグ本塁打争いを繰り広げるフィリーズのカイル・シュワバー選手が55号、56号を放ち大谷選手と一気に3本差に広げました。

前日に6回91球無失点の好投だった大谷選手はこの日は「1番・DH」で先発。第1打席、5球目の95.2マイル（約153キロ）のストレートを振り抜き、打球は真っすぐ弧を描きセンター後方へ飛んでいきます。

ボールはバックスクリーンに当たる勢いでしたが惜しくもフェンス直撃、大谷選手も打球に険しい顔を見せた後すぐに飛び出し3塁ベースに到達しました。これで今季9個目の3塁打を記録しキャリアハイとなりました。

次打席のムーキー・ベッツ選手の犠牲フライで大谷選手は生還。早くも先制点につながる活躍をしました。

先頭打者ホームランかと期待したファンらは「いったかと思ったぜ」「大谷さん惜しい、チェイスフィールドセンター高すぎるよ〜ww」「大谷さんいったと思ったけどフェンスの一番上か」と悔しいコメントを残しています。